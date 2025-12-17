AKTUELNO

Svet

PREVRNUO SE PUTNIČKI AUTOBUS, POGINULO 13 PUTNIKA: Vozilo se zabilo u bankinu, prešlo u suprotan smer, pa udarilo u taksi (FOTO)

Izvor: Beta

U centralnom Iranu danas se prevrnuo putnički autobus i poginulo je 13 ljudi, prenosi iranska novinska agencija Irna.

Autobus je putovao iz grada Isfahan u grad Mašad, a nesreća se dogodila kada je udario u bankinu i prešao u suprotan smer, pri čemu je udario u jedan taksi a nakon toga se prevrnuo, saopštila je policija.

Jedanaest putnika koji su bili u autobusu i dvoje koji su bili u taksiju su poginuli, dok je 13 ljudi hospitalizovano.

Iran ima jednu od najlošijih evidencija bezbednosti saobraćaja na svetu, sa oko 20.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Veliki broj žrtava pripisuje se široko rasprostranjenom nepoštovanju saobraćajnih zakona, nebezbednim vozilima i neadekvatnim službama hitne pomoći u njegovim prostranim ruralnim područjima.

