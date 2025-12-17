'ČULI SMO VRIŠTANJE' Marko (12) otet na putu do škole, pravi ŠOK usledio kad se otkrilo ko je otmičar - Slučaj digao CELU ZEMLJU NA NOGE

Dečak Marko (12) otet je u četvrtak prošle nedelje na putu do škole u mestu Halenkovice u okrugu Zlin u Češkoj.

Slučaj otmice digao je zemlju na noge, a nakon nekoliko dana potrage, dečak je pronađen i spasen, dok je policija uhapsila osumnjičenog otmičara (25). U pitanju je mladić koji živi u istom selu kao i dečak i njihove porodice se poznaju.

Dečak, koji se vodio kao nestao od četvrtka ujutru, pronađen je četiri dana kasnije u vikendici u opštini Žlutava, oko sedam kilometara od mesta nestanka. Prema pisanju čeških medija, policija je na licu mesta uhapsila 25-godišnjeg muškarca, koji nije u srodstvu sa dečakom.

Međutim, potvrđeno je da osumnjičeni živi u istom selu kao i dečak.

- Poznajemo njegove roditelje, znamo da živi ovde. Ali nisam znao da žena ima tako velikog sina. O njemu ne znam ništa, mislim da ga čak nikad nisam ni sreo - rekao je Roman Kedruš, starešina sela.

Kako piše češki CNN, majka otetog dečaka poznaje porodicu osumnjičenog otmičara, posebno njegovu majku.

Marko je nestao u četvrtak ujutru kada je krenuo u školu, ali tamo nije stigao. Usledila je opsežna potraga koju je otežavao težak teren i veličina područja koje se pretraživalo.

Posle četiri dana agonije, dečak je pronađen u vikendici, sedam kilometara od mesta na kom je nestao.

- Čuli smo vrištanje deteta, pa smo pozvali policiju. Kada su ga izvukli, dečak je bio potpuno u šoku - rekao je jedan od meštana za CNN Prima NEWS.

Hitna pomoć ga je odmah prevezla u bolnicu na kontrolne preglede, gde je zadržan na posmatranju. Prema nezvaničnim informacijama, uskoro bi trebalo da bude pušten kući, uz nastavak policijskog postupka.

Policija je službeno osumnjičila 25-godišnjaka ne samo za otmicu i nezakonito lišavanje slobode, već i za pokušaj ubistva. Zbog težine dela tužilaštvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora, a u slučaju dokazane krivice preti mu kazna do 16 godina zatvora.

Međutim, detalji slučaja i motiv otmičara, koji je držao dečaka nekoliko dana, ostaju nejasni. Takođe nije jasno ni šta se desilo u vikendici.

Na jutro otmice, otmičar je navodno fizički napao školarca, a zatim ga direktno iz njegove kuće odveo u vikendicu, koja se nalazi u obližnjem selu Žlutava. Žrtvu su odatle u nedelju spasili policajci koji su stigli na lice mesta na osnovu prijava prolaznika koji su oko 14 časova čuli vikanje u pomoć u tom području.

Kako je otkriveno u utorak, osumnjičeni za otmicu je dobro poznavao dečakovu porodicu. Njihove kuće su udaljene samo oko kilometar jedna od druge. Dve porodice povezuje i interesovanje za masaže i ezoteriju. Majka otetog dečaka je fizioterapeut specijalizovan za uroginekologiju. Majka muškarca osumnjičenog za otmicu nudi masaže, bilje i terapiju ljudima u teškim životnim situacijama. Dve žene su i prijateljice na društvenim mrežama.

Osumnjičeni za otmicu ima dobru reputaciju u komšiluku.

- Poznavao sam ga kao dete jer se ovde vozio autobusom do škole. Veoma pristojan momak, ali zašto? Zaista ne znam, svi odmahuju glavom zbog toga. Neshvatljivo - rekao je čovek iz komšiluka.

Slučaj koji je digao zemlju na noge i dalje se istražuje.

