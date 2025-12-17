Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je evropske lidere "prasićima" i optužio ih da su se pridružili prethodnoj američkoj administraciji u pokušaju da oslabe Rusiju, prenose RIA Novosti i Gardijan.

Na proširenom sastanku kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, Vladimir Putin izneo je oštre optužbe na račun evropskih lidera, nazivajući ih "prasićima" i "ulizicama Evropske unije". Prema njegovim rečima, oni su se pridružili prethodnoj američkoj administraciji iz profiterskih razloga, verujući da će Rusija brzo biti uništena.

Putin je naglasio da će Rusija ostvariti svoje teritorijalne ciljeve u Ukrajini, bilo putem diplomatije ili vojne sile. On je ponovio da će ciljevi tzv. "specijalne vojne operacije" biti ispunjeni bezuslovno.

"Ako ne žele suštinsku diskusiju, onda će Rusija osloboditi svoje istorijske zemlje na bojnom polju", poručio je Putin.

Ruski predsednik je odbacio tvrdnje da Moskva planira invaziju na teritoriju zemalja članica NATO-a, ističući da je upravo alijansa ta koja se priprema za mogući sukob sa Rusijom.

Ove izjave izazvale su snažne reakcije u međunarodnoj javnosti, jer dodatno produbljuju tenzije između Moskve i Zapada.

Autor: Dalibor Stankov