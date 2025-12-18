HAOS U BRISELU, BUKTINJE NA ULICAMA! Poljoprivrednici gađali policiju kamenicama i PARMEZANOM, oni uzvratili vodenim topovima

Protest poljoprivrednika iz više evropskih zemalja u Briselu, organizovan protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i zemalja Merkosura, prerastao je u nasilne sukobe sa policijom, preneo je portal VRT.

Do tenzija je došlo kada su učesnici protesta ispred zgrade EU počeli da gađaju policiju kamenicama, krompirom i parmezanom u komadu, zbog čega je policija upotrebila vodene topove.

Na drugim lokacijama u Evropskoj četvrti zabeleženi su podmetnuti požari, upaljene baklje i pokušaji probijanja policijskih blokada.

Ispred Evropskog parlamenta, situacija je ponovo eskalirala kada je oko stotinu demonstranata policiju gađalo krompirom, cveklom, petardama i jajima, na šta je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Uprkos nasilnim incidentima, deo okupljenih poljoprivrednika se mirno ponašao. Poljoprivrednici su u centar grada ušli na traktorima.

Razlozi protesta poljoprivrednika

Proteste organizuju poljoprivrednici iz više zemalja, koji smatraju da bi sporazum sa Merkosurom, o kojem se raspravlja na samitu, mogao da dovede do priliva jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja, čime bi domaći proizvođači bili dovedeni u nepovoljan položaj.

Protive se i planovima Evropske komisije za reformu sistema subvencija, zbog bojazni da će im finansijska podrška biti smanjena.

Autor: S.M.