Muškarac (77) došao da nahrani stoku, pa stradao u jezivoj nesreći: Sin slušao agoniju oca

Sedamdesetsedmogodišnji poljoprivrednik izgubio je život u teškoj nesreći koja se dogodila u četvrtak poslepodne u mestu Kesen, u austrijskoj pokrajini Tirol, u okrugu Kicbil. Do tragedije je došlo oko 13.30 časova, dok je muškarac hranio stoku u štali.

Prema navodima policije, jedna od tri složene bale sena iznenada se prevrnula i pala na njega, zadavši mu teške povrede.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći koje su pokušale reanimaciju, ali je poljoprivrednik, uprkos naporima lekara, preminuo na mestu nesreće usled zadobijenih povreda.

Poslednjim atomima snage pozvao sina

Iako teško povređen, muškarac je nakon nesreće uspeo da telefonom kontaktira sina, koji je potom obavestio majku i pokrenuo akciju spasavanja. U intervenciji su, pored dve policijske patrole, učestvovali i spasioci helikopterom.

Uzrok zbog kojeg je bala sena pala za sada nije poznat, a nadležni organi sprovode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Autor: Iva Besarabić