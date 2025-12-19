Šok na letu iz Španije! Pokušali MRTVU STARICU da unesu u avion: Stavili su je u kolica, a evo šta su rekli posadi

Starija Britanka dovezena je u invalidskim kolicima na let kompanije "easyJet" iz Španije za Getvik, iako je već bila mrtva, tvrde zgroženi turisti.

Ovu 82-godišnja ženu na avion je, prema navodima svedoka, uvelo petoro njenih rođaka, koji su osoblju avio-kompanije rekli da joj nije dobro i da je zaspala, prenosi Daily Mail.

Međutim, neposredno pre poletanja, kabinsko osoblje je obavešteno da je žena preminula. Avion je okrenut nazad pre nego što je napustio pistu, a let je odložen 12 sati.

Saputnici su ispričali da je telo u invalidskim kolicima dovezeno do sedišta grupe u zadnjem delu aviona i da je žena potom podignuta i smeštena u svoje sedište, uz pomoć pet članova porodice.

Tvrde da je grupi dozvoljeno da se ukrca na avion samo zato što su službeniku na ukrcavanju, koji je posumnjao zbog očiglednog lošeg zdravstvenog stanja žene, rekli da je ona "samo umorna".

Jedan putnik je čak tvrdio da je čuo kako jedan član grupe govori službeniku: "U redu je, mi smo lekari".

Avion je potom počeo da se kreće ka kraju piste, ali se dramatično zaustavio samo nekoliko trenutaka pre poletanja, kada je sumnjičavo kabinsko osoblje shvatilo da je žena mrtva.

Kompanija "easyJet" je insistirala da su zabrinuti putnici u zabludi, da je putnica imala potvrdu da je sposobna za let i da je bila živa u trenutku ukrcavanja na avion.

"O čemu su razmišljali zaposleni easyJeta na zemlji? Pitali su porodicu pet puta da li je ova žena dobro… A očigledno nije bila dobro!", rekla je Petra Bodingron, jedna od putnica na ovom letu.

"Jasno se videlo da je izgledala kao da je već mrtva, bez svesti u invalidskim kolicima, pa zašto bi joj bilo dozvoljeno da uđe u avion, a onda poremeti svima planove... Da sam bila pijana, ne bi me pustili ali očigledno je mrtva u redu?! Šta se dešava?".

Još jedna putnica koja nije želela da bude imenovana, rekla je:

"Svi u avionu su mislili da izgleda mrtva kada je stigla nikada nije trebalo da bude proglašena sposobnom za let".

A druga, Trejsi-En Kičing, izrazila je svoje negodovanje na društvenim mrežama.

"Videla sam kako je unose u avion; neko joj je držao glavu dok su prolazili pored mene! Pravi lekar u avionu [potvrdio je] da je već bila mrtva kada su je stavili u sedište. Međutim, moram da pokažem saosećanje prema jadnoj osobi koja je poginula i njenoj porodici, kao i prema kabinskom i zemaljskom osoblju. Kakva užasna situacija za njih", navela je i dodala:

British family are accused of wheeling DEAD grandmother on to easyJet flight from Spain after 'telling cabin crew she was tired' https://t.co/3xlJjMdfSA — Daily Mail (@DailyMail) 19. децембар 2025.

"Moram takođe da pohvalim prvog oficira kopilota koji je izašao i strpljivo odgovarao na naša pitanja. Bio je profesionalan i ljubazan hvala vam".

Dalje je objasnila da je kopilot rekao putnicima da će napisati izveštaj o događajima tokom leta, koristeći njihova svedočenja.

Nije poznato šta se dogodilo sa telom žene nakon što je izneto ili sa članovima porodice koji su bili sa njom, iako se ne veruje da su uhapšeni nakon što je otkriveno da je ženamrtva.

Let je trebalo da poleti iz španske turističke destinacije u 11,15 časova, a sleteti oko dva sata kasnije, u 13:10 časova.

Međutim, nakon čudnog incidenta, putnici su pretrpeli kašnjenja od skoro 12 sati, a let je konačno poleteo tek u 22:47 časova po lokalnom vremenu, a konačno je sleteo na Getvik oko ponoći.

Obično postoji složen protokol koji treba poštovati za transport ljudskih ostataka preko granica. Tela se prevoze teretnim, a ne putničkim avionima i trebalo bi da budu smeštena u poseban kovčeg u prtljažniku, a ne u kabini.

Portparol Civilne garde u Malagi potvrdio je da su policajci pozvani u avion zbog starije Britanke, dodajući: „Proglašena je mrtvom u avionu koji je trebalo da poleti iz Malage za London neposredno posle 11 časova juče ujutru".

Autor: S.M.