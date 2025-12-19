Horor sudar na putu ka bolnici: Kola Hitne se zakucala u 'maricu', ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Grčkoj kada je ambulantno vozilo privatne bolnice, koje je prevozilo pacijente, udarilo u policijski kombi postavljen zbog blokade puta. U sudaru je povređen jedan član posade hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u popodnevnim satima, dok su se u ambulanti nalazila dva pacijenta na putu ka bolnici. Prema prvim informacijama, sudar je bio snažan, ali su posledice, srećom, bile blaže nego što se u prvi mah strahovalo.

Hitna naletela na policijski kombi

Prema svedočenju suvozača u ambulanti, vozilo je bez zadržavanja prošlo kroz blokadu koju su postavili poljoprivrednici. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, na kolovozu se pojavio policijski kombi, koji je, kako navodi, bio gotovo poprečno parkiran.

„Nismo ga videli na vreme. Nije imao uključena svetla, osim rotacije. Vozač je pokušao da izbegne sudar, ali nije uspeo“, rekao je suvozač ambulante iz Grčke.

Pacijenti bez težih povreda

U policijskom kombiju nalazili su se policajci koji su, prema dostupnim informacijama, prošli bez povreda. Ni pacijenti iz ambulante nisu zadobili teže povrede, dok je jedan član medicinske posade povređen i zbrinut nakon sudara.

"Sve se dogodilo u sekundi. Ništa se nije videlo. Srećom, svi smo ostali živi“, izjavio je jedan od pacijenata.

Uzrok nesreće biće utvrđen istragom, a incident je ponovo otvorio pitanje bezbednosti, vidljivosti i signalizacije tokom privremenih blokada puteva, naročito kada je reč o prolasku vozila hitnih službi.

Autor: S.M.