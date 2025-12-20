AKTUELNO

Svet

EVAKUISANA GLAVNA ŽELEZNIČKA STANICA Drama u Nemačkoj

Izvor: Alo.rs, Foto: Pixabay.com ||

Glavna železnička stanica u nemačkom gradu Štutgartu evakuisana je večeras zbog otkrića sumnjivog predmeta, saopštila je nemačka policija.

Ceo prostor stanice je evakuisan, a železnički saobraćaj je trenutno obustavljen, dodaje se u saopštenju, prenosi Bild.

"Glavna železnička stanica u Štutgartu evakuiše se zbog sumnjivog predmeta. Veliki kontingent federalne policije sprovodi operaciju", rekao je portparol policije.

Napominje se da je sumnjiv predmet prijavljen oko 19.30 časova, a sat vremena kasnije, savezna policija je donela odluku da evakuiše perone i obustavi saobraćaj.

Na licu mesta se nalaze brojni policajci, a zvaničnici su saopštili da je "situacija još uvek u toku", ali nisu želeli da daju dodatne informacije o prirodi predmeta.

Prema informacijama savezne policije, železnički saobraćaj u gornjem delu stanice u Štutgartu je obustavljen do daljnjeg, dok saobraćaj S-Bahn-a (prigradskih vozova) i dalje funkcioniše.

Autor: A.A.

#Nemačka

#železnička stanica

POVEZANE VESTI

Svet

Nova drama u Francuskoj! Evakuisana železnička stanica u Marseju

Svet

PRONAĐENA BOMBA U NEMAČKOJ: Hitno evakuisano više od 15.000 ljudi, zatvorena glavna železnička stanica

Politika

Ministar Vesić: Gradi se nova železnička stanica u Vrbasu

Svet

ODJEKUJU PUCNJI U PARIZU: Evakuisana železnička stanica Monparnas, stižu kola Hitne pomoći

Hronika

Železnička stanica Novi Sad dan posle nesreće: Na bulevarima sablasna tišina, policija dežura, uklanja se šut

Društvo

Jevtić: Stanica Prokop je bezbededna za korišćenje