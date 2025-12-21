AKTUELNO

JEDNA OD NAJVEĆIH SVETSKIH METROPOLA OSTALA U MRAKU Misteriozni nestanak struje stvorio PANIKU: Kolaps javnog prevoza, HITNO se oglasio gradonačelnik

Stotine hiljada stanovnika San Franciska ostale su juče bez struje, što je primoralo gradsku baletsku trupu da otkaže predstavu "Krcko Oraščić" i zaustavilo uslugu robotaksija. Snabdevač "Pacific Gas & Electric" (PG&E) saopštio je da je pogođeno oko 130.000 potrošača električne energije.

U nedelju u 5:30 ujutru, 16 sati nakon što je problem počeo, oko 25.000 domaćinstava još uvek je bilo bez struje.

Uzrok masovnog nestanka struje nije poznat. Hitne službe San Franciska saopštile su da je javni prevoz značajno poremećen.


Nekoliko železničkih linija ne saobraća, a kompanija "Waymo" je privremeno obustavila uslugu robotaksija, saopštio je gradonačelnik Daniel Luri na platformi X.


Luri je zamolio stanovnike da ostanu kod kuće i koriste baterijske lampe umesto sveća iz bezbednosnih razloga.

