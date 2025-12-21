AKTUELNO

Svet

Haos u San Francisku: Više od 130 hiljada korisnika ostalo BEZ STRUJE, poznat uzrok havarije (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Tokuyuki Komiyama ||

Masovni nestanak struje zahvatio je danas više od 130.000 domova i preduzeća u San Francisku, saopštila je kompanija Pacific Gas and Electric (PG&E), dodajući da je kvar ostavio veliki deo severnog dela grada bez struje kao i da, iako je sistem sada stabilizovan, ne može da garantuje da će isporuka struje biti normalizovana do kraja dana.

Kako prenosi NBC, nestanak je pogodio otprilike trećinu korisnika ove energetske kompanije u San Francisku.

Objave na društvenim mrežama i lokalni mediji govore o masovnim zatvaranjima restorana i prodavnica, kao i ugašenim svetlima na ulicama i božićnim dekoracijama.

Služba za vanredne situacije San Franciska objavila je na društvenoj mreži Iks da je došlo do "značajnih poremećaja u saobraćaju" širom grada i apelovala na građane da izbegavaju nepotrebna putovanja.

Početak nestanka struje delimično je bio uzrokovan požarom koji je izbio unutar PG&E-ove trafostanice.

Oko 16.00 časova po lokalnom vremenu (1.00 sat po centralnoevopskom) PG&E je objavio na Iksu da je stabilizovala elektroenergetski sistem i da ne očekuju dalja isključenja.

Kompanija je navela da nije u mogućnosti da potvrdi da li će se i kada struja vratiti do kraja dana.

Autor: Marija Radić

#Nestanak

#Požar

#San Francisko

#Struja

#trafostanica

POVEZANE VESTI

Beograd

ISKLJUČENJA SAMO NA ČUKARICI I U GROCKOJ: Evo ko će danas biti bez struje

Beograd

DANAS BEZ STRUJE JEDINO CENTAR BEOGRADA: Pogledajte spisak ulica na opštini Stari grad

Svet

LEDENA OLUJA PARALIŠE BRITANIJU: Neverme pravi haos, vetrovi divljaju, preti i TORNADO, ljudi se smrzavaju BEZ STRUJE (FOTO, VIDEO)

Svet

ČILE OSTAO BEZ STRUJE: Električnu energiju nema 19 miliona ljudi

Svet

POPULARNO TURISTIČKO MESTO U TOTALNOM MRAKU! Nestala struja u Nici dan nakon haosa u Kanu, sumnja se na VELIKU SABOTAŽU

Svet

VIŠE OD POLA MILIONA DOMOVA BEZ STRUJE, OBORENA DRVEĆA, MILIONI U STRAHU! Oluja Dara odnela prvu žrtvu: Vlada Velike Britanije poslala upozorenje (FOT