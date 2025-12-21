Haos u San Francisku: Više od 130 hiljada korisnika ostalo BEZ STRUJE, poznat uzrok havarije (FOTO+VIDEO)

Masovni nestanak struje zahvatio je danas više od 130.000 domova i preduzeća u San Francisku, saopštila je kompanija Pacific Gas and Electric (PG&E), dodajući da je kvar ostavio veliki deo severnog dela grada bez struje kao i da, iako je sistem sada stabilizovan, ne može da garantuje da će isporuka struje biti normalizovana do kraja dana.

Kako prenosi NBC, nestanak je pogodio otprilike trećinu korisnika ove energetske kompanije u San Francisku.

Nearly 125,000 San Francisco households and businesses lost power Saturday due to PG&E blackouts that brought a massive portion of the city to a halt — darkening businesses and homes, causing traffic jams and forcing BART trains to bypass at least two downtown stations. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) 21. децембар 2025.

Objave na društvenim mrežama i lokalni mediji govore o masovnim zatvaranjima restorana i prodavnica, kao i ugašenim svetlima na ulicama i božićnim dekoracijama.

Služba za vanredne situacije San Franciska objavila je na društvenoj mreži Iks da je došlo do "značajnih poremećaja u saobraćaju" širom grada i apelovala na građane da izbegavaju nepotrebna putovanja.

San Francisco still has no power California Dreaming Baby! pic.twitter.com/r4VlFZXxMG — 0HOUR1 (@0hour1) 21. децембар 2025.

Početak nestanka struje delimično je bio uzrokovan požarom koji je izbio unutar PG&E-ove trafostanice.

❗️⚡️🇺🇸 - A major power outage struck San Francisco on Saturday, December 20, 2025, affecting up to 130,000 PG&E customers—about one-third of the city.



The blackout impacted neighborhoods including Richmond, Sunset, Haight-Ashbury, Presidio, Golden Gate Park, and parts of… pic.twitter.com/FuzPAuXcqY — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 21. децембар 2025.

Oko 16.00 časova po lokalnom vremenu (1.00 sat po centralnoevopskom) PG&E je objavio na Iksu da je stabilizovala elektroenergetski sistem i da ne očekuju dalja isključenja.

Kompanija je navela da nije u mogućnosti da potvrdi da li će se i kada struja vratiti do kraja dana.

Autor: Marija Radić