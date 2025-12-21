MOTOR AVIONA OTKAZAO, LET SE PRETVORIO U HOROR! Porodica nije mislila da će preživeti, jedna žena POSLALA OPROŠTAJNO PISMO MUŽU: Kao da je DŽIN hodao avionom!

Porodica iz Pariza doživela je veliku paniku na letu AF7562 ka Korzici kada je otkazao jedan motor. Piloti su prinudno sleteli u Lion, a svi putnici, uključujući decu, su bezbedno stigli na odredište

Mari-En se ukrcala na let AF7562 u Parizu sa svojom decom kasno popodne 20. decembra. U početku je sve izgledalo normalno na letu Er Fransa, ali su se onda iznenada pojavili problemi na putu do Korzike, kako je objasnila žena.

Porodica je planirala da leti za Ajačo na Korzici. Ali iznenada su osetili jake turbulencije u avionu.

🚨🇫🇷✈️ ALERTE INFO | Frayeur à bord d’un vol Paris–Ajaccio d’Air France : des passagers ont assisté, terrorisés, à un FEU sur l’aile de l’appareil.



« D’un coup, l’avion a chuté. Les boutons s’allumaient, tout clignotait », a témoigné une passagère. Le vol a été dérouté vers Lyon… pic.twitter.com/01eAoCqsHV — Cerfia (@CerfiaFR) 21. децембар 2025.

- Zvučalo je kao da džin hoda po avionu - rekla je jedna od njenih ćerki u avionu, prisetila se Mari-En.

Zatim je u avionu izbio nemir. Nekoliko putnika je počelo da plače. Neki su paničili. Stjuardese su hodale po kabini pokušavajući da smire ljude. Objasnile su da postoji "problem" i da će se kapetan pobrinuti za to.

Piloti ugasili jedan motor

Turbulencije su izazvane tehničkim problemom u jednom od motora, saopštila je Er Frans.

Kako je objašnjeno — unutar motora su se formirale vazdušne komore, što je izazvalo buku. Piloti su stoga ugasili motor i odlučili se za neplanirano sletanje.

Bezbedno sleteli!

Nakon 37 minuta, let AF7562 je preusmeren na aerodrom Lion-Sent-Egziperi "iz predostrožnosti". Tog trenutka se i Mari-En uplašila, jer je mislila da neće preživeti.

- Poslala sam mužu oproštajni imejl jer sam zaista bila u stanju ekstremnog straha. To je bio prvi put u životu da sam doživela takva osećanja - rekla je.

Svi putnici su bezbedno stigli na Korziku.

Mari-En i njena deca, kao i svi ostali putnici, preživeli su prinudno sletanje nepovređeni. Piloti su uspeli da bezbedno spuste avion. U Lionu su putnici mogli da pređu na drugi avion, koji ih je, iako sa izvesnim zakašnjenjem, bezbedno dovezao na Korziku.

Autor: D.Bošković