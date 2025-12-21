AKTUELNO

Svet

ANU (40) NASRMT IZBO DEČKO PRED OČIMA NJENE MAJKE: Žena (75) pokušala da spreči ubicu, on povredio i nju pa skočio u smrt

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com ||

Ubistvo je potreslo lokalnu zajednicu u Italiji gde je Ana bila poznata poslovna žena

Ana Taljaferi (40) ubijena je danas u Italiji, a ubica, njen dečko Fabijo di Domeniko, nakon zločina je izvršio samoubistvo.

Kako prenose italijanski mediji, tragedija se dogodila danas popodne u njenoj kući, gde je par živeo zajedno, pred očima 75-godišnje majke žene, koja je pokušala da spreči ubilački podvig muškarca. Ona je takođe povređena, ali njen život nije u opasnosti.

Ostao na mestu mrtav

Nakon što je Anu smrtno izbo nožem, muškarac se popeo na krov iste zgrade, skočio u susedno dvorište i umro na licu mesta.


Ovaj zločin potresao je lokalnu zajednicu gde je ubijena žena, koja je bila vlasnica istorijske poslastičarnice Tireno, bila dobro poznata i poštovana.

Zajednica u šoku

Niko još ne može da poveruje u ovu vest. Nije bilo nagoveštaja da bi ovako nešto moglo da se dogodi. U međuvremenu, policija je pronašla i zaplenila kuhinjski nož kojim je žena ubijena.


Gradonačelnik Kava de Tirenija, Vinčenco Servali izražio je žaljenje zbog zločine.

- Šokiran sam femicidom i samoubistvom koje se danas dogodilo u Kava de Tireniju. Ponovo užas, bol. To je masakr koji se ne završava. Svaki femicid predstavlja kolektivni neuspeh. Moje iskreno saučešće porodici žrtve, a posebno njenoj majci, koja je takođe povređena, i zajednici Kava de Tirenija - napisao je on.

Autor: D.Bošković

#Ana

#Majka

#Smrt

#dečko

#izbidena

POVEZANE VESTI

Svet

DEČKO SVIREPO UBIO MANEKENKU Izvukao je na balkon i pred očima užasnutih komšija izbo je 24 puta lovačkim nožem: Ubadao je i dok je policija provaljiv

Hronika

DEČKO UHAPŠENE SRPKINJE (46) PRIZNAO MONSTRUOZNO UBISTVO U BEČU! Izbo ga nasmrt, pa pijan anonimno pozvao policiju? Ispituje se uloga žena u zločinu!

Extra

Običaj za Đurđevdan prerastao u incident: Roditelji jedne devojke kipte od besa, pa potencijalni zet završio na mrežama (FOTO)

Region

MUŠKARAC (29) IZBO MAJKU I SESTRU! Nesrećna žena bežala po putu, pomahnitali sin je stigao i povredio: Užas u porodičnom domu

Svet

Albanac suprugu ubo 40 puta, sve dok mu se noževi nisu iskrivili, pa skočio u smrt: Jezivo ubistvo u Solunu

Svet

ŽENA SNIMILA SMRT MUŽA! Aleksandar se udavio pred njenim očima: Prekrstio se, skočio u vodu, ali nije izronio (VIDEO)