General-potpukovnik ruske vojske Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi.
To je saopštila portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.
- General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.
Prema rečima istražitelja, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je ujutru 22. decembra u ulici Jasenjevaja.
U eksploziji je unutrašnjost automobila u potpunosti uništena, saopštili su ruski istražitelji.
В Москве в легковом автомобиле сдетонировало СВУ. Пострадал водитель— SOTA (@Sota_Vision) 22. децембар 2025.
Около 7 утра на улице Ясеневая на юге Москвы автомобиль Kia Sorento тронулся с парковочной зоны, а затем взорвался, проехав несколько метров. Осколками повредило не менее семи припаркованных рядом машин.… pic.twitter.com/iYgXfQ90SK
Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe. Pokrenut je postupak.
Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju kamere za nadzor.
Planirana su i forenzička ispitivanja.
Ko je bio general Fanil Sarvarov?
Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.
Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.
Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.
Autor: A.A.