RUSKI GENERAL RAZNET BOMBOM U MOSKVI! Ubijen prekaljeni oficir, ratovao od Kavkaza do Sirije: Horor prizor nasred ulice, auto potpuno SPRŽEN (FOTO+VIDEO)

General-potpukovnik ruske vojske Fanil Sarvarov poginuo je u eksploziji bombe u Moskvi.

To je saopštila portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko.

- General-potpukovnik Fanil Sarvarov, načelnik odeljenja za operativnu obuku Generalštaba Oružanih snaga Rusije, preminuo je od posledica zadobijenih povreda - rekla je ona.

Prema rečima istražitelja, eksplozivna naprava postavljena ispod automobila detonirana je ujutru 22. decembra u ulici Jasenjevaja.

U eksploziji je unutrašnjost automobila u potpunosti uništena, saopštili su ruski istražitelji.

В Москве в легковом автомобиле сдетонировало СВУ. Пострадал водитель



Около 7 утра на улице Ясеневая на юге Москвы автомобиль Kia Sorento тронулся с парковочной зоны, а затем взорвался, проехав несколько метров. Осколками повредило не менее семи припаркованных рядом машин.… pic.twitter.com/iYgXfQ90SK — SOTA (@Sota_Vision) 22. децембар 2025.

Prema pisanju ruskih medija, u ubistvo su umešane ukrajinske obaveštajne službe. Pokrenut je postupak.

Istražitelji i forenzički stručnjaci ispituju očevice i pregledaju kamere za nadzor.

Planirana su i forenzička ispitivanja.

Ko je bio general Fanil Sarvarov?

Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Diplomirao je na Kazanjskoj visokoj tenkovskoj komandnoj školi 1990. godine, Vojnoj akademiji oklopnih snaga 1999. godine i Vojnoj akademiji Generalštaba 2008. godine.

Učestvovao je u borbenim operacijama u osetijsko-inguškom sukobu i antiterorističkoj operaciji u Čečeniji. Služio je i u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba.

Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom "Za vojne zasluge", Medaljom Suvorova i Ordenom "Za zasluge za otadžbinu" drugog stepena.

Autor: A.A.