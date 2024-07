Objavljen UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ATENTATA na ruskog pukovnika u Moskvi: Ušao u auto sa ženom, eksplozija mu otkinula noge (VIDEO)

Visokom komandantu ruske vojske otkinute su noge u eksploziji bombe u automobilu u Moskvi.

Andrej Torgašov (50), i njegova supruga Maja ušli su u njegovu "tojotu lend kruzer" u blizini njegove kuće u ulici Sinavinskaja na severu Moskve kada je automobil eksplodirao.

Izveštava se da je pukovnik, za koga se smatra da je vojni obaveštajac GRU-a, bio u "teškom" stanju nakon operacije u kojoj su mu amputirane obe noge nakon eksplozije, prenose mediji. Njegova supruga je takođe zadobila rane na licu.

Sigurnosna kamera uhvatila je trenutak eksplozije.

Na snimku se vidi eksplozija, koja je bila samo nekoliko metara udaljena od dečjeg igrališta.

🇷🇺 Breaking News: Car bomb assassination attempt on Deputy Chief of Satellite Communications of the General Staff of the Russian Armed Forces Andrei Torgashov in Moscow caught on video. Torgashov is alive but has lost both legs. pic.twitter.com/hQExkJS6mU