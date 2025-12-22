'VEOMA VISOK, MRŠAV, VIŠE PUTA GA UPUCAO, PA SMIRENO OTIŠAO' Prve fotografije nakon ubistva Crnogorca u Barseloni: Očevici opisali HLADNOKRVNOST NAPADAČA (FOTO)

Muškarac crnogorskog državljanstva preminuo je u ponedeljak nakon što je pogođen sa najmanje tri hica u grudi, ispaljena sa male udaljenosti od strane osobe koja je potom uspela da pobegne pešice. Ovo ubistvo, treće u poslednjih nekoliko sati u Kataloniji, dogodilo se oko četiri sata popodne, usred bela dana, u ulici Fleming, pored kontejnera za smeće, prenosi španski portal La Vanguardia.

Istragu je preuzela grupa za ubistva Policijske uprave metropolitanske južne regije katalonske policije (Mossos d'Esquadra). Na osnovu iskaza prvih svedoka, koji su opisali hladnokrvnost napadača, kao i nekih početnih podataka o žrtvi, policija se već tokom popodneva priklonila hipotezi da je reč o egzekuciji povezanoj sa trgovinom marihuanom. Ipak, prerano je za donošenje konačnih zaključaka.

#Tiroteo mortal en #Castelldefels

Un hombre ha muerto tras recibir tres disparos en la calle Dr. Fleming, junto parque Muntanyeta, en un suceso que podría ser un ajuste de cuentas. El autor huyó.Amplio dispositivo con Policía Local, Mossos, SEM y helicóptero en su búsqueda pic.twitter.com/k0agZgQYXP — NoticiasDeCastelldefels (@NCCastelldefels) 22. децембар 2025.

Jedan od svedoka izjavio je da je video muškarca „obučenog u crno, veoma visokog i mršavog“ kako prilazi žrtvi i puca u njega više puta u grudi, nakon čega je napustio mesto događaja u pravcu obližnjeg parka, bez žurbe, hodajući smireno.

Više osoba pozvalo je broj za hitne slučajeve 112, a po dolasku prve ekipe hitne pomoći pokušano je da se žrtva stabilizuje kako bi bila prevezena u bolnicu, ali je muškarac preminuo na licu mesta.

Mossos d'Esquadra obavestili su komunalne policije Castelldefelsa i susednih opština kako bi se uspostavile kontrole na glavnim izlazima iz grada.

Tokom ovog vikenda jedan muškarac je smrtno izboden ispred muzičkog bara u Molins de Reiju, dok se u Taragoni istražuje smrt muškarca pronađenog u šumskom području. U ovom drugom slučaju istražitelji ne isključuju mogućnost da je reč o nesreći izazvanoj oružjem jednog lovca, piše La Vanguardia.

Autor: Jovana Nerić