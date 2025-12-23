AKTUELNO

Svet

Orban: Ekonomska politika Brisela usmerena na rat, Mađarska čini suprotno

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vladimir Gerdo, Sputnik ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je ekonomska politika Brisela usmerena ka prelasku na ratnu ekonomiju dok Mađarska čini suprotno jer jedina "u vreme priprema za rat u Evropi" uvodi program mera poput povoljnih kredita za kupovinu prvog stana, poreskih olakšica za porodice s decom i slično.

On je, kako prenosi MTI, poručio da Mađarska "ne sme da ide putem Brisela", jer u tom slučaju ne bi bilo 14. penzije, 13. plate, podrške porodicama, pomoći mladima pri kupovini prvog doma niti kredita za mala preduzeća sa kamatom od tri odsto.

Orban je naveo i da je Mađarska, na osnovu dogovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izuzeta od američkih sankcija za kompanije koje kupuju ruske energente, dodajući da će taj sporazum važiti dok je Tramp predsednik SAD, a on premijer Mađarske.

Takođe je rekao da je sa Rusijom postignut dogovor o nastavku isporuka ugovorenih količina gasa i nafte, uprkos vojnim napadima na rusku energetsku infrastrukturu.

On je dodao da postoje drugačiji stavovi, koje zastupaju opoziciona stranka Tisa i Brisel, prema kojima sistem subvencionisanih komunalnih usluga ne bi trebalo da postoji, uz zalaganje za povratak tržišnim cenama, što bi, prema Orbanovim rečima, značilo veće troškove za građane.

Uprkos "veoma teškom" međunarodnom okruženju, Orban je poručio da Mađarska ne treba da odustane od sna o uspehu u 21. veku, nakon, kako je naveo, izgubljenog 20. veka, ističući da "nema vremena za gubljenje".

#Brisel

#Mađarska

#Rat

#Viktor Orban

#ekonomska politika

