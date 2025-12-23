Sa radara nestao avion u kojem je bio visoki zvaničnik: Kontakt sa letelicom nije obnovljen, potraga u toku

eza sa privatnim avionom koji je poletao sa aerodroma Ankara Esenboga prekinuta je večeras, a među putnicima je i načelnik Generalštaba Libije Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja.

Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu.

"Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.

On je rekao da se u avionu nalazi pet putnika, među kojima je i general-potpukovnik Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad, načelnik Generalštaba Libije.

