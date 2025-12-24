POTRAGA ZA ČOVEKOM IZ SRBIJE U AMERICI: Nikola sa partnerkom izveo spektakularnu pljačku skupog vina u restoranu, pa pobegao u Beč: Objavljen snimak (VIDEO)

Istražitelji veruju da je Krndija napustio Sjedinjene Države 20. novembra 2025. godine sa međunarodnog aerodroma „Džon F. Kenedi“ u Njujorku, i pobegao u Beč.

Vlasti okruga Klark u Americi tragaju za osumnjičenim u slučaju krađe vina koji je podigao javnost na noge. Za ovu pljačku osumnjičen je Srpski državljanin Nikola Krndija (57), koji se tereti da je ukrao šest boca retkog francuskog vina u Virdžiniji, čija se vrednost procenjuje na 38.000 dolara.

Krndija je drugi osumnjičeni identifikovan u ovom slučaju, zajedno sa saoptuženom Natali Rej. Optužbe uključuju krivično delo prevare vlasnika gostionice, veliku krađu i zaveru za počinjenje velike krađe.

Bekstv﻿o u Beč

Lopovi su prošlog meseca ukrali nekoliko boca retkog vina iz gostionice i restorana fine hrane u okrugu Klark u Virdžiniji.

U videu objavljenom na svom Jutjub kanalu, hotel i restoran L'Auberge Provencale je naveo da se pljačka dogodila 19. novembra kada je par, koji se predstavljao kao organizatori događaja, dobio pristup vinskom podrumu.

Smislili prevaru

Nadzorne kamere zabeležile su kako Natali Rej, predstavljajući se kao Stefani Džejkobs, prilazi osoblju sa pričom da je lična asistentkinja direktora kanadske kompanije i da traži lokaciju za organizovanje svečane večere.

Nakon što je zatražila da vidi vinski podrum, somelijer Kristijan Borel proveo ih je kroz kolekciju. Dok je Rej razgovarala sa Borelom, Krndija je neprimetno u svoj kaput sakrio šest boca pino noara, od kojih jedna vredi čak 24.000 dolara.

Borel je postao sumnjičav tek kada su se vratili na sprat, što je pokrenulo dramatičan sled događaja. Shvativši šta se dogodilo, somelijer je digao uzbunu, ali je Krndija je uspeo da istrči napolje i pobegbe u iznajmljenom terencu. Njegova partnerka nije bila toliko brza – konobar ju je zadržao do dolaska policije.

