HOROR U ITALIJI! Dečak (7) upucan na Trgu na Badnje veče

Dečak (7) upucan je na Badnje veče dok se šetao Trgom u Napulju. Mališan je zadobio prostrelnu ranu ruke, a njegovi preplašeni roditelji odmah su ga odveli u bolnicu.

Okolnosti pucnjave i dalje nisu poznati. Inspektori od sinoć pokušavaju da ustanove kako je tačno došlo do ranjavanja mališana koji je bezbrižno šetao trgom u pratnji roditelja.

Iz policije su potvrdili da je dete sinoć primljeno u bolnicu, ističući da ga nije dovezlo vozilo Hitne pomoći, već su ga roditelji sami doveli.

Lekari napuljske bolnice dijagnostikovali su mu ranu na levoj ruci, nastalu od hica iz vatrenog oružja.

Nakon ukazane medicinske pomoći, dete je pušteno iz bolnice na kućno lečenje.

"Istraga o ovom događaju je u toku", naveli su iz policije ističući da je uviđaj završen i da su uzete izjave svedoka.

U planu je i da policija pregleda snimke sigurnosnih kamera u tom području.

Juče su na ulicama Napulja bila organizovana slavlja povodom Badnje večeri, sa velikim brojem ljudi koji su izašli da proslave pred božićnu večeru.

