Vulkan Etna pokazao nove znake aktivnosti, izbacio užareni materijal i pepeo

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji pokazao je nove znake aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz severoistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

O objavi na Fejsbuku objavljenoj u petak, navodi se da je erupcijski oblak nošen vetrom u smeru severoistoka, a da su manje količine pepela zabeležene u gradu Taormini i u Pjano Provencani, području koje uključuje skijališta.

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Boka Nuova, gde je užareni materijal izbačen do nekoliko desetina metara iznad ivice kratera, dodao je INGV.


Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku verovatnost pojave lave.

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad eruptira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom.

