UZBUNA U ITALIJI, PROBUDILA SE ETNA! Eruptirao poznati vulkan, odjekuju eksplozije, lava leti nekoliko desetina metara uvis! (VIDEO)

Vulkan Etna na ostrvu Sicilija pokazao je u petak obnovljene znake aktivnosti, a Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune.

Italijanski vulkan Etna na ostrvu Sicilija pokazao je u petak obnovljene znake aktivnosti, izbacujući usijani materijal i male količine pepela iz svog severoistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Eruptivni oblak je nošen vetrovima ka severoistoku, a manji obori pepela zabeleženi su u priobalnom gradu Taormina i u Pjano Provencani, području koje obuhvata skijališta, naveo je institut u saopštenju na Fejsbuku.

🔵 Nuova fase eruttiva per l'#Etna. Ieri dall'INGV: in corso un'intensa e continua attività al cratere di Nord-Est, con lancio di materiale incandescente ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica pic.twitter.com/yYiaAaq8hQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) 27. децембар 2025.

Sporadične eksplozije su takođe viđene u krateru Boka Nuova, gde je usijani materijal izbačen i do nekoliko desetina metara iznad oboda kratera, dodao je INGV.

Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku verovatnoću fontana lave.

🌋Eruzione all'alba di Santo Stefano del cratere di Nord-Est dell'Etna.



Foto di Catania Fotoreporter. Evento di lieve entità monitorato dall'INGV di Catania. Emesso un Vona giallo per l’aviazione. pic.twitter.com/YWSSAjExhf — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) 26. децембар 2025.

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi, koji se uzdiže do oko 3.400 metara, ponekad eruptira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova tačna visina se često menja jer erupcije i formiranje pepelnih kupa menjaju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači veliki broj posetilaca.

Autor: Jovana Nerić