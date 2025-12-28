Razbijena mreža pedofila na Filipinima: Optuženi i australijski državljani

Australijska federalna policija je u saradnji sa vlastima Filipina razbila kriminalnu organizaciju koja se bavila seksualnom zloupotrebom dece i dečjom pornografijom na internetu, a optuženo je 13 osoba, državljana Australije, prenosi danasTV mreža 9njuz.

Kako se navodi, na Filipinima je izvedeno 35 policijskih operacija u kojima je spaseno 92 dece, od kojih su najmlađa imala samo šest godina.

Pored australijskih državljana, optuženo je još 18 njihovih saučesnika sa Filipina.

Među optuženima je i 74-godišnji muškarac iz Zapadne Australije, koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog seksualne zloupotrebe 15 dece tokom devet godina.

Na kaznu od 10 godina i 10 meseci zatvora osuđen je još jedan muškarac iz australijske države Viktorija.

Kako je naveo detektiv australijske federalne policije, ovi prestupnici su plaćali za sadržaje sa dečjom pornografijom na internetu koje su dobijali od saučesnika na Filipinima.

Autor: Marija Radić