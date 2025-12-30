ŠIROM SVETA SE OTKAZUJE DOČEK NOVE GODINE NA TRGOVIMA Od Pariza do Monaka- Negde zabranjena pirotehnika, a negde zbog saosećanja sa žrtvama zemljotresa

Dok se svet priprema za doček 2026. godine, brojni gradovi širom sveta odlučili su da otkažu ili značajno izmene svoje tradicionalne novogodišnje proslave. Razlozi variraju od bezbednosnih pretnji i rizika od prevelikih gužvi do iskazivanja poštovanja prema žrtvama nedavnih tragedija.

Organizovanog dočeka neće biti u Beogradu, ali i u ovim gradovima širom sveta. Na primer, FBI je nedavno u Los Anđelesu sprečio planirani bombaški napad, dok su turske vlasti uhapsile 115 osoba osumnjičenih za planiranje terorističkih napada povezanih sa Islamskom državom tokom praznika.

Bali

Gradske vlasti Denpasara na Baliju otkazale su novogodišnji vatromet i koncert za doček 2026. godine. Odluka je doneta iz poštovanja prema žrtvama nedavnih prirodnih katastrofa koje su pogodile zemlju. Uprkos tome, najavljen je niz kulturnih događaja kojima će se obeležiti ulazak u novu godinu.

Hong Kong

Vlada Hong Konga otkazala je tradicionalni novogodišnji vatromet. Umesto njega, održaće se alternativni događaj odbrojavanja koji bi trebalo da "prenese pozitivnu energiju, brigu i blagoslove mira i lokalnom stanovništvu i posetiocima". Iako zvaničan razlog nije naveden, lokalni mediji nagađaju da je odluka povezana sa nedavnim katastrofalnim požarom u Tai Pouu, u kojem je život izgubilo najmanje 160 ljudi.

Džakarta

Vlasti u Džakarti potvrdile su otkazivanje novogodišnjeg vatrometa i dočeka Nove godine. Guverner Pramono Anung Vibovo izjavio je da je odluka doneta kako bi se iskazala empatija prema "našoj braći i sestrama na Sumatri", ostrvu koje je nedavno pogodio zemljotres jačine 6,6 stepeni. Najavio je da će se neke proslave ipak održati, ali će biti skromne u znak poštovanja.

Monako

Monako je uveo stroge mere koje se tiču upotrebe pirotehnike. Od podneva 31. decembra 2025. do podneva 11. januara 2026. na snazi je potpuna zabrana nošenja, posedovanja, prevoza i korišćenja vatrometa i pirotehničkih sredstava. Odluka je doneta zbog zabrinutosti za javnu bezbednost i rizika od požara. Ipak, vatrometi koje izričito odobri vlada mogli bi da se održe.

Pariz

U Parizu je otkazan novogodišnji koncert na Jelisejskim poljima. Pariška policija zatražila je otkazivanje od gradonačelnice iz bezbednosnih razloga, prvenstveno kako bi se smanjio rizik od stampeda i nereda zbog ogromnih gužvi koje se tradicionalno okupljaju. Međutim, vatromet će se održati prema planu.

Sidnej

Novogodišnji vatromet na poznatoj plaži Bondaj u Sidneju otkazan je nakon nedavne masovne pucnjave. Očekivalo se da će događaj privući oko 15.000 ljudi. Veće Vaverlija potvrdilo je otkazivanje izjavom: "Zbog trenutne situacije na terenu, Veće Vaverlija donelo je odluku o otkazivanju događaja za doček Nove godine na plaži Bondaj." Promoter događaja dodao je da je odluka doneta kako bi fokus ostao na iskazivanju "saosećanja i brige za jevrejsku zajednicu Sidneja".

Tokio

Tradicionalno odbrojavanje ispred stanice Šibuja u Tokiju ove godine je otkazano. Gradonačelnik Ken Hasebe izrazio je zabrinutost zbog bezbednosti usled velikih gužvi koje se okupljaju na tom području, kao i zbog mogućih posledica konzumiranja alkohola na javnim površinama.

Autor: Jovana Nerić