Nova tura padavina: Negde oblaci, negde sunce, a OVAJ deo Srbije biće na udaru nepogoda

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 23. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove tokom dana. Maksimalna dnevna od 23 do 30 stepeni, dok se u toku popodneva očekuju u pojedinim predelima lokalni pljuskovi sa grmljavonom praćeni slabijim vetrom.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva, dok su u toku popodneva moguće slabije izolovane padavine. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom, dok se u toku popodneva očekuje slabije nevreme u pojedinim delovima.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za petak 24. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 23 do 30 stepeni uz lokalne padavine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 25. jul, biće promenljivo, u popodnevnim časovima pojava pljuskova uz grmljavinu. Najniža temperatura od 18 do 28 stepeni, a najviša do 32 stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.