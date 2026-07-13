Sunčano i toplo, ali ne baš svuda: Evo gde će danas pasti kiša, temperatura do 32 stepena

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 13. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove. Maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni uz intenzivnije lokalne pljuskove u toku dana.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 32 stepena. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za utorak 14. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 23 do 30 stepeni uz lokalne padavine.

Prema vremenskoj prognozi za sredu 15. jul, biće promenljivo, u popodnevnim časovima pojava pljuskova uz grmljavinu. Najniža temperatura od 18 do 28 stepeni, a najviša do 32 stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.