Jak zemljotres pogodio Rumuniju: Svaga par sati pred doček Nove godine

Zemljotres magnitude 3,8 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je danas u sredu, 31. decembra 2025. godine u 19,48 časova, na području Rumunije, istočno od Brašova.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.5763 i dužine 26.4251.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 140 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić