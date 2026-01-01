Zbog trovanja hranom hospitalizovano sedam članova jedne porodice: Drama u novogodišnjoj noći

U Italiji se u novogodišnjoj noći dogodio slučaj trovanja hranom u regionu Abruco, nakon kojeg je hospitalizovano sedam osoba, članova iste porodice, prenose danas italijanski mediji.

Hranom se tokom praznične večere otrovala jedna porodica u mestu Vilanova di Čepagati, u oblasti Peskara, prenela je TV RAI.

Članovima porodice iznenada je pozlilo, uz simptome povraćanja, a intervenisala su četiri vozila hitne pomoći koja su stigla na lice mesta.

Tri osobe, uključujući dva dečaka uzrasta 12 i 16 godina, prevezene su u bolnicu Santisima Anuncijata u Kjetiju, a ostali članovi porodice su prebačeni u gradsku bolnicu u Peskari.

Pacijenti su sada pod nadzorom lekara koji će pratiti razvoj njihovog stanja i pokušati da utvrde uzrok trovanja.

Najnoviji slučaj trovanja hranom dogodio se nakon što su tokom Božića iz tog razloga preminule majka i ćerka.

Autor: Marija Radić