AKTUELNO

Svet

VLASNIK BARA U ŠVAJCARSKOJ OGLASIO SE NAKON TRAGEDIJE: Saslušan u tužilaštvu, njegova supruga bila na mestu užasa (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Vlasnik bara "Le Constellation" u Krans-Montaniju, Žak Moreti prvi put se oglasio povodom tragedije koja se dogodila uoči Nove godine za 24heures.

Kako list navodi, Žak Moreti je odbio da da duži intervju, navodeči da se "ne oseća dobro" nakon tragedije.

Pre nego što je razgvor između novinara i Moretija prekinut, vlasnik bara je istakao da je objekat bio pod inspekcijskom proverom "tri puta u poslednjih deset godina" kao i da je "sve uređeno u skladu sa normama".

Foto: Tanjug AP/Baz Ratner

List je takođe naveo da su kontaktirali opštinske vlasti o kontrolama, međutim kancelarije ne rade usled praznika, kao i da ih je predsednik opštine uputio na polciju.

Par je saslušan pred tužilaštvom kao "osobe pozvane da daju informacije" što ne znači da su formalno optuženi, već da njihova moguća umešanost u slučaj nije isključena.

Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne

Prema informacijama BFM-a, Žak Moreti nije bio u baru tokom požara te noći, već u jednoj od dve druge njihove ustanove.

Njegova supruga Džesika Moreti, koja je bila prisutna na mestu događaja, zadobila je opekotine na ruci, prema izvoru bliskom slučaju za "Figaro".

pročitajte još

Četiri osobe srpske nacionalnosti bile prisutne u baru u Kran Montani: Oglasio se ambasador Srbije u Švajcarskoj

Autor: Marija Radić

#Požar

#Tragedija

#supruga

#vlasnik bara

#Švajcarska

POVEZANE VESTI

Svet

NOVI DETALJI UŽASA U ŠVAJCARSKOJ: Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara, evo u kakvom je stanju

Politika

'Sa dubokom tugom sam primio vest...' Vučić se oglasio povodom tragedije u Švajcarskoj

Svet

Oglasio se vlasnik kluba Džet Set nakon pada krova: Sa suzama u očima poručio OVO, broj mrtvih dostigao 98 (FOTO)

Domaći

Zdravko Čolić otkazao koncerte u Skoplju nakon stravične tragedije u Makedoniji (FOTO)

Fudbal

ZADOBIO TEŠKE OPEKOTINE: Francuski fudbaler povređen u JEZIVOM POŽARU u diskoteci smrti - Hitno hospitalizovan

Politika

'TRAŽIM I POLITIČKU, A PRE TOGA KRIVIČNU ODGOVORNOST' Ključni deo obraćanja predsednika Vučića nakon tragedije u Novom Sadu (FOTO)