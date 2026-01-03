Evropa se oglasila: Pariz osudio američku vojnu intervenciju u Venecueli

Francuska je oštro reagovala na američku vojnu akciju u Venecueli, ocenivši da hapšenje Nikolasa Madura krši međunarodno pravo i principe suvereniteta.

Francuska je osudila američku vojnu operaciju u Venecueli, koja je dovela do hapšenja predsednika Nikolasa Madura. Ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro poručio je da takva akcija predstavlja kršenje osnovnog principa međunarodnog prava – zabrane upotrebe sile.

„Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura krši princip neprimenjivanja sile, koji je temelj međunarodnog prava. Francuska ponavlja da se nikakvo trajno političko rešenje ne može nametnuti spolja i da samo suvereni narodi mogu sami da odlučuju o svojoj budućnosti“, napisao je Baro na društvenoj mreži X.

Francuska je time jasno stavila do znanja da se protivi nametanju političkih rešenja spolja i da podržava pravo naroda Venecuele da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Ova reakcija dodatno produbljuje tenzije između Pariza i Vašingtona, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj događaja u Latinskoj Americi.

Autor: Dalibor Stankov