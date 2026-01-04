Arheolozi kod Hramovne gore zabeležili posebno zanimljivo otkriće: "Staro je 1.300 godina"

Arheolozi iz Izraelske uprave za starine (IAA) otkrili su privezak od olova star oko 1.300 godina, na kome je prikazan sedmokraki svećnjak - menora, tokom arheoloških iskopavanja jugozapadno od Hramovne gore u Jerusalimu, prenosi danas "Figaro".

Privezak, koji je otkriven u Arheološkom parku Dejvidson u Jerusalimu, iskopan je u partnerstvu sa Fondacijom Grada Davida i Društvom za restauraciju i razvoj Jevrejske četvrti.

Predmet je bio zakopan pod ruševinama unutar vizantijske građevine, koja potiče iz perioda između 6. i 7. veka, a veruje se da je pripadao Jevrejinu iz vizantijskog perioda, kada je pristup gradu bio zabranjen Jevrejima, što pronađeni predmet čini zanimljivim otkrićem.

"Privezak od čistog olova ukrašen menorom je izuzetno redak nalaz. Istraživanja su identifikovala priveske napravljene od stakla i drugih metala ukrašene menorom, ali znamo samo za jedan drugi privezak na svetu koji nosi simbol menore, napravljen od olova. Ovaj privezak, nepoznatog porekla, nalazi se u Muzeju umetnosti Volters u Baltimoru, u Sjedinjenim Američkim Državama", saopšteno je iz Izraelske uprave za starine.

Arheolog Juval Baruh, koji vodi iskopavanja na lokalitetu, naveo je da smatra da "izbor olova, a ne jednog od uobičajenijih metala za izradu nakita, sugeriše da ga je vlasnik predmeta to nosio kao amajliju, a ne kao nakit".

Ova hipoteza se smatra verovatnom, jer je, prema njegovim rečima "olovo u to vreme smatrano uobičajenim i posebno popularnim materijalom za izradu amajlija".

Autor: S.M.