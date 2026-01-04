Snažno snežno nevreme paralisalo aerodrom u Amsterdamu: Otkazano skoro 1.200 letova za tri dana

Snežno nevreme i dvostepeno odleđivanje aviona već treći dan ozbiljno remete rad Aerodroma Amsterdam Šiphol (AMS), koji je prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24 drugi dan zaredom najporemećeniji aerodrom na svetu.

Kombinacija snega, niskih temperatura, poledice i jakog vetra dovela je do masovnih otkazivanja i kašnjenja, sa snažnim efektom na evropsku i interkontinentalnu mrežu letova.



Prema dostupnim podacima, tokom tri dana otkazano je gotovo 1.200 letova. U petak je obustavljeno 385 letova, u subotu više od 460, dok je za nedelju unapred otkazano još preko 300 polazaka i dolazaka. Aerodrom i avio-kompanije upozoravaju da su dodatna kašnjenja i nova otkazivanja moguća i tokom ostatka dana.

Jedan od glavnih operativnih problema predstavlja primena takozvanog dvostepenog odleđivanja aviona, koje je u aktuelnim vremenskim uslovima neophodno radi bezbednog poletanja. U prvom koraku uklanjaju se led i sneg sa površina aviona, nakon čega se nanosi mešavina vode i tečnosti protiv smrzavanja koja privremeno sprečava ponovno stvaranje leda. Ceo postupak može trajati i do 30 minuta po avionu, što značajno usporava rad na zemlji i dodatno opterećuje red letenja.

Najveće posledice trpe avio-kompanije koje koriste Amsterdam kao glavno čvorište za presedanja, ali su pogođeni i brojni evropski i interkontinentalni letovi. Posebno su izražena kašnjenja dolaznih dugolinijskih letova, što dovodi do lančanih poremećaja na nastavnim konekcijama širom sveta.

Holandske meteorološke službe izdale su produžena upozorenja na sneg, ledenu kišu i poledicu u većem delu zemlje, uz prognoze da će zimski uslovi potrajati. Sa Aerodroma Amsterdam Šiphol putnicima se savetuje da redovno proveravaju status svojih letova i računaju na produžena vremena čekanja.

Avio-kompanije su, u skladu sa važećim evropskim propisima, u obavezi da putnicima pogođenim otkazivanjima i većim kašnjenjima obezbede preusmeravanje, kao i osnovnu brigu i pomoć tokom čekanja.

Autor: S.M.