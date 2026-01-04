AKTUELNO

Svet

DETE (5) POGINULO NA ŽIČARI! Porodični izlet se pretvorio u horor - Zaglavila mu se ruka u MEHANIZMU POKRETNE STAZE!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pokrivalica/Pixabay.com ||

Tragedija koja se dogodila na skijalištu u Japanu potresla je javnost i ogolila jednu surovu činjenicu – planina ne prašta greške.

Porodični izlet i smeh na snegu i naizgled bezazlena vožnja pokretnom trakom završili su se gubitkom dečjeg života, a pitanja o bezbednosti ostala su da vise u vazduhu.

Hinata Goto preminuo јe u nedelju nakon što mu se desna ruka zaglavila u mehanizmu pokretne staze tokom porodičnog skiјaškog putovanja u Otaru, grad na naјseverniјem јapanskom ostrvu Hokaido.

Kako je naveo Kosta Pantović, iz GSS je istakao da većina skijališta vodi računa o skijašima i turistima, a problem dođe kada osoba preceni svoje veštine ili potceni planinu.

- Planinu treba poštovati. Ljudi moraju da vode računa i da imaju kočnice u glavi. Ljudi moraju da znaju da je lična zaštita na prvom mestu - započeo je Pantović.

Šta ako se izgubimo na planini

Pantović je podelio najkorisnije savete ukoliko se nađete u situaciji koja može dovesti do toga da ste sami usred nedođije.

- Znate, planina leti i zimi nisu iste. Zimi je surovija i mora se više voditi računa, a pogotovo danas kada svako ima telefon, pa bi na njega trebalo obratiti pažnju. Bitno je da se kreću po obeleženim trakama ili vodičima. Te stvari štite ljude, prevencija je na prvom mestu - rekao je Pantović.

Autor: S.M.

#Dete

#Ruka

#Smrt

#Tragedija

#žičara

