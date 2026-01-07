POSLE ČETIRI DANA PONOVO USPOSTAVLJENO SNABDEVANJE STRUJOM U BERLINU: Desetine hiljada domaćinstava bilo bez struje

Snabdevanje strujom ponovo je danas uspostavljeno u jugozapadnom Berlinu nakon što je podmetnuti požar u elektrani, za koji su osumnjičeni levičarski aktivisti, 3. januara izazvao nestanak električne energije za desetine hiljada domaćinstava.

U pitanju je najduži nestanak struje u nemačkoj prestonici od Drugog svetskog rata, preneo je Rojters.

Snabdevanje električnom energijom je "skoro u potpunosti obnovljeno", saopštio je operater elektrodistributivne mreže Stromnetz Berlin, preneo je Špigel.

Prema rečima berlinske senatorke za ekonomska pitanja i energetiku, Franciske Gifej, još oko 550 domaćinstava i 42 preduzeća je i dalje bez struje, ali se taj broj stalno smanjuje.

Nakon postavljanja privremenih visokonaponskih dalekovoda na mestu incidenta, operater elektroenergetske mreže je jutros počeo da uspostavlja isporuku struje, a proces je trebalo da se odvija postepeno.

Ljudima je prethodno rečeno da isključe generatore za hitne slučajeve i preduzmu druge mere predostrožnosti kako bi izbegli moguće oštećenje opreme.



"Danas je dobar dan za mnoge ljude koji nisu imali struju i grejanje od 3. januara", rekao je gradonačelnik Berlina, Kaj Vegner.



On je dodao da je operacija ponovnog uspostavljanja isporuke struje bila složen i postepen proces.

Požar je u subotu uništio kablovsku cev, prekinuvši dovod struje za oko 45.000 domacinstava i više od 2.000 preduzeca u jugozapadnim delovima grada, i to u vreme niskih temperature, podsetio je Rojters.

Krajnje levičarska aktivistička grupa "Vulkan", koja je 2024. godine saopštila da je izvela napad na dalekovod u blizini fabrike kompanije Tesla u blizini Berlina, preuzela je odgovornost za požar.

Nemačka vojska je angažovana da pomogne stanovnicima suočenim sa dugotrajnim nestankom struje, koji je takođe uticao na mobilne telefonske veze, grejanje i železnički saobraćaj.

Situacija u vezi normalizacije snabdevanja strujom još nije završena, a dalji složeni građevinski radovi na drugoj lokaciji su i dalje u toku i potrebno ih je završiti kako bi se mreža u potpunosti stabilizovala, preneo je Špigel.



Dugotrajne posledice nestanka struje podstakle su neke političare da zahtevaju veća ulaganja u zaštitu infrastrukture nemačke prestonice, posebno otkako je domaća obaveštajna agencija upozorila na rastuće rizike od levičarskih militanata, naveo je Rojters.

Autor: D.Bošković