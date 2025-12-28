PRVE ŽRTVE ŽESTOKE OLUJE U EVROPI Više od 200.000 domaćinstava bez struje, udari vetra dostižu jačinu URAGANA

Dve osobe su poginule u Švedskoj kada su na njih pala stabla oborena usled snežne oluje Johanes, a najmanje 130 hiljada domaćinstava u Švedskoj, odnosno 115 hiljada u Finskoj je ostalo bez struje, dok udari vetra dostižu jačine uragana druge kategorije.



Najjači udari vetra zabeleženi su u planinskom području blizu švedske granice sa Norveškom, i dostižu brzinu od 46 metara u sekundi, što odgovara jačini uragana drugog stepena, javlja švedski Aftonbladet.

Jaka oluja u Švedskoj i Finskoj

Istovremeno, pomorski saobraćaj, odnono trajketi ka Olandskim ostrvima i Gotlandu su ograničeni zbog opasnih uslova.



U Finskoj, oluja je izazvala izuzetno velike štete u mreži elektrodistributera Elenia, a ta kompanija ocenjuje da je šteta najveća u poslednjih deset godina, preneo je finski javni servis Yle.

Trenutno je oko 115 hiljada domaćinstava u Finskoj bez struje, dok je u jednom trenutku broj domaćinstava bez električne energije premašivao 180 hiljada.

Štete na terenu su ozbiljne, a trenutno je zabeleženo oko 700 kvarova na dalekovodima, čiji se broj očekuje da se gotovo udvostruči pre nego što se problem reši.



Meteorolozi imaju novu najavu

Finski Meteorološki institut upozorava da će posledice oluje trajati i danas posebno na jugozapadnim morskim područjima gde još duva olujni severni vetar, dok će na kopnu udari vetra biti lokalno 17-20 m/s.

Oluja bi trebalo da postepeno slabi do kraja dana.

Autor: D.Bošković