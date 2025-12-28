AKTUELNO

PRVE ŽRTVE ŽESTOKE OLUJE U EVROPI Više od 200.000 domaćinstava bez struje, udari vetra dostižu jačinu URAGANA

Izvor: Tanjug, Foto: Printscreen ||

Dve osobe su poginule u Švedskoj kada su na njih pala stabla oborena usled snežne oluje Johanes, a najmanje 130 hiljada domaćinstava u Švedskoj, odnosno 115 hiljada u Finskoj je ostalo bez struje, dok udari vetra dostižu jačine uragana druge kategorije.


Najjači udari vetra zabeleženi su u planinskom području blizu švedske granice sa Norveškom, i dostižu brzinu od 46 metara u sekundi, što odgovara jačini uragana drugog stepena, javlja švedski Aftonbladet.

Jaka oluja u Švedskoj i Finskoj

Istovremeno, pomorski saobraćaj, odnono trajketi ka Olandskim ostrvima i Gotlandu su ograničeni zbog opasnih uslova.


U Finskoj, oluja je izazvala izuzetno velike štete u mreži elektrodistributera Elenia, a ta kompanija ocenjuje da je šteta najveća u poslednjih deset godina, preneo je finski javni servis Yle.

Foto: Tanjug AP/Jane Tyska/Bay Area News Group via AP

Trenutno je oko 115 hiljada domaćinstava u Finskoj bez struje, dok je u jednom trenutku broj domaćinstava bez električne energije premašivao 180 hiljada.

Štete na terenu su ozbiljne, a trenutno je zabeleženo oko 700 kvarova na dalekovodima, čiji se broj očekuje da se gotovo udvostruči pre nego što se problem reši.


Meteorolozi imaju novu najavu

Foto: Tanjug AP/CAROLYN THOMPSON

Finski Meteorološki institut upozorava da će posledice oluje trajati i danas posebno na jugozapadnim morskim područjima gde još duva olujni severni vetar, dok će na kopnu udari vetra biti lokalno 17-20 m/s.

Oluja bi trebalo da postepeno slabi do kraja dana.

Autor: D.Bošković

