Oluje pogodile istočnu Francusku: Registrovane hiljade munja

Nevreme i oluje pogodili su istočni deo Francuske, pri čemu su zabeležene na hiljade munja, a više hiljada ljudi ostalo je bez struje, prenose danas francuski mediji.

Najveći broj munja registrovan je u regionu Overnj Ron-Alp, prenosi BFM.

Narandžasti meteoalarm bio je na snazi juče u dvadesetak departmana. Hiljade domova u oblasti Savoje ostalo je bez električne energije.

Nacionalna Opservatorija za oluje i tornada Keraunos registrovala je od utorka do ranih jutarnjih sati više od 14.000 munja širom Francuske.

Samo u Alpima, za sat, dva zabeleženo je 1.500 munja.

Stunning cloud-to-ground #lightning strike over the village of Culoz-Béon by the Rhône river in eastern France in the western foothills of the French Alps last night ⚡️👌 Photo credit: @LyonMeteo69 pic.twitter.com/5TdykNZsgj