HOROR U MARTINICAMA! Pronađena mrtva beba u snegu! Majka ODMAH uhapšena (FOTO)

U češkom selu Martinice pronađeno je mrtvo novorođenče u snegu i pored štale. Policija je odmah reagovala i uhapsila majku deteta.
U selu Martinice, u okrugu Pribram u Češkoj, policija je u sredu intervenisala nakon što je na javnoj površini, kod štala, pronađeno mrtvo novorođenče. Kriminalistička policija je pretražila širu okolinu i uspela da utvrdi identitet majke bebe.
- Još u sredu u večernjim satima uspeli su da pronađu i identifikuju ženu koja je dete porodila - potvrdila je portparolka policije Vlasta Suhankova.
Případ úmrtí novorozence v areálu stájí na Příbramsku nadále vyšetřují kriminalisté. Čeká se na výsledky soudní pitvy, jež má objasnit okolnosti tragické události. https://t.co/raebYEhVBg— Deník.cz (@denikcz) 08. јануар 2026.
Obdukcija će utvrditi uzrok smrti
U četvrtak će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti deteta. Policija je za beživotno telo novorođenčeta saznala u sredu tokom popodnevnih sati.
- Na lice mesta stigli su i istražitelji iz okruga, kao i sudski lekar. Policija i istražitelji obavili su neophodne prve procesne radnje, uključujući i saslušanja osoba koje su se u tom trenutku nalazile na tom području - navela je portparolka.
Prema informacijama lista Blesk, telo je pronađeno kod štala u blizini hotelskog kompleksa.
- Provera ovog slučaja, koji su istražitelji za sada preliminarno okvalifikovali kao moguću sumnju na ubistvo iz nehata, i dalje je u toku - dodala je portparolka češke policije.
Autor: D.Bošković