UDAR SOKOLA: Američka vojska brutalno spržila položaje ISIS-a u Siriji! Tramp poslao jasnu poruku: Pronaći ćemo vas bilo gde! (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Američka vojska izvela je seriju udara velikih razmera u Siriji, ciljajući položaje terorističke grupe Islamska država (ISIS). Prema saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM), napadi su izvedeni oko 18:30 po srednjoevropskom vremenu, kao deo odlučne operacije pod nazivom „Udar sokola“.

Direktna odmazda za smrt američkih vojnika

Ovu operaciju lično je odobrio predsednik SAD Donald Tramp, kao direktan odgovor na smrtonosnu zasedu ISIS-a u Palmiri, koja se dogodila 13. decembra prošle godine. U tom napadu tragično su nastradala dva američka vojnika i jedan civilni prevodilac.

Tramp, koji se ranije zakleo da će „uzvratiti udarac“, ovim napadima je ispunio svoje obećanje o nemilosrdnoj odmazdi prema teroristima.

"Ako povredite naše borce, pronaći ćemo vas i ubiti"

Centralna komanda SAD poslala je jezivo upozorenje svim militantnim grupama koje planiraju napade na njihove snage.

— Naša poruka ostaje snažna: Ako povredite naše borce, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gde u svetu, bez obzira na to koliko se trudite da izbegnete pravdu — stoji u zvaničnom saopštenju komande.

Drugi talas operacije „Udar sokola“

Ovo je drugi po redu napad SAD u Siriji u okviru ove operacije; prvi talas je izveden 20. decembra. Današnji udari usledili su nakon što su prošlog vikenda ratni avioni „Tajfun“ takođe bombardovali sumnjiva skladišta oružja koja koristi ISIS.

Za sada nema zvaničnih podataka o broju poginulih u redovima terorista, ali izvori navode da su udari bili „hirurški precizni i razorni“.

Autor: Dalibor Stankov

