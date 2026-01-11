Moskva izdala Madura? Evo šta se desilo sa ruskim elitnim snagama, dok su Kubanci GINULI

Dok u su Kubanci ginuli braneći venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, ruske elitne snage, poslate da ga štite, jednostavno su nestale bez borbe.

Nakon američke operacije u Venecueli postalo je jasno da je ruski kontingent ostavio Madura na cedilu.

Rusa bilo više nego Kubanaca

Ruski kontingent u Venecueli bio je znatno veći i uticajniji nego što se ranije pretpostavljalo. Činilo ga je više od 120 pripadnika povezanih sa elitnom ruskom Glavnom obaveštajnom upravom (GRU), čime je brojčano nadmašio čak i kubanske snage direktno zadužene za zaštitu Madura, piše Euromaidan Press.

Dok je Kuba režimu pružala dugogodišnje kontraobaveštajno iskustvo, Rusija je obezbeđivala tehnološku kičmu: instruktore za dronove, timove za signalno obaveštavanje i jedinice za elektronski nadzor. Mnogi od njih imali su borbeno iskustvo iz Ukrajine, uključujući veterane bivše grupe Vagner.

U praksi, ruski operativci predstavljali su poslednji odbrambeni prsten oko Madura.

Osramoćeni general poslat u egzil

Mnogo toga postaje jasnije kada se pogleda ko je vodio ruske snage. Komandant je bio general Oleg Makarevič, osramoćeni oficir koji je nakon neuspeha u Ukrajini tiho poslat u Karakas.

Makarevič, nekada povezivan sa grupom Dnjipro koja nije uspela da ostvari ciljeve u početnoj fazi invazije, smenjen je nakon niza ruskih katastrofa, od kojih je najpoznatija gubitak Hersona, jedinog regionalnog centra koji su Rusi uspeli da osvoje.

Njegovo premeštanje u Karakas, podstaknuto optužbama za lažno izveštavanje, nije bilo unapređenje, već način da se skloni.

Poruka Moskve bila je jasna: Venecuela nije prioritet, već poligon za marginalizovane komandante gde će se uticaj održavati jeftino i uz minimalan rizik.

Američka operacija razotkrila rusku pasivnost

Kada su američke snage krenule u akciju, rusko osoblje nije pružilo nikakav otpor, piše Euromaidan Press. Nije bilo koordinisane odbrane, pokušaja obezbeđivanja ključnih lokacija niti saradnje sa venecuelanskim jedinicama.

Američki ministar odbrane kasnije se našalio da ruski sistemi protivvazdušne odbrane "nisu radili tako dobro".

Čim su se američki specijalci iz Delta force približili, ruski kontingent se povukao, napustio položaje i prekinuo svaku radio-komunikaciju.

Kao rezultat toga, dok su Kubanci pretrpeli teške gubitke braneći Madura do samog kraja, među žrtvama nije bilo nijednog Rusa, ne zbog vojne genijalnosti, već zato što su u potpunosti izbegli borbu.

Evakuacija nedeljama pre napada

Još u poslednjoj nedelji decembra, više od nedelju dana pre američke akcije, Rusija je počela tiho da evakuiše porodice svojih diplomata iz Venecuele. Svedoci su izveštavali o konvojima diplomatskih vozila u blizini ruske ambasade u Karakasu, a obaveštajni izvori potvrdili su da su interne procene ruskog Ministarstva spoljnih poslova bile izrazito pesimistične.

Moskva je očigledno predvidela eskalaciju i unapred izabrala povlačenje umesto sukoba.

Iako su neki ruski savetnici i porodice povučeni, njihov komandant nije dobio dozvolu za odlazak. General Makarevič mesecima je tražio premeštaj, strahujući od hapšenja ili izručenja, ali je rusko rukovodstvo sve njegove molbe odbilo.

Čak i nakon Madurovog zarobljavanja, njegovi apeli za evakuaciju bili su ignorisani.

Autor: S.M.