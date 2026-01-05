Oglasio se Madurov sin! Poruka koja je zapalila mreže: Predsednik će se vratiti!

Sin otetog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura uputio je poruku koja je postala viralna.

Američke snage su 3. januara izvele munjevitu vojnu intervenciju na teritoriji Venecuele, tokom koje su, prema navodima američkih vlasti, zarobile predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Dan nakon hapšenja, oglasio se Madur­ov sin porukom koja se velikom brzinom proširila društvenim mrežama, poručivši da se venecuelanska vlast neće slomiti.

"Neće nas videti da smo slabi. Predsednik će se vratiti", rekao je on u snimku koji kruži internetom.

Prema dostupnim informacijama, američke elitne jedinice izvele su brzu akciju u Karakasu, tokom koje su gađani vojni objekti venecuelanske vojske iz vazduha. Nakon toga, Maduro i njegova supruga su zarobljeni i prebačeni iz zemlje.

Američke vlasti navode da su Maduro i Flores prebačeni u Njujork, gde bi trebalo da im se sudi zbog, kako tvrde, teških krivičnih dela, uključujući navodnu povezanost sa narkokartelima.

Tramp: "Gledao sam uživo, bilo je briljantno"



Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je operaciju kao "briljantnu", istakavši da je akciju pratio uživo.

"Podsetilo me je na TV šou", rekao je Tramp, izazvavši burne reakcije širom sveta.

Hapšenje venecuelanskog predsednika i američka vojna intervencija izazvali su oštre međunarodne reakcije, dok se situacija u Venecueli i dalje ubrzano razvija.

Autor: A.A.