PRVE MADUROVE REČI NA SUDU U NJUJORKU: Nisam kriv, ja sam pristojan čovek - Počelo saslušanje, evo za šta se tereti bračni par, oči sveta uprte u Njujork

U njujorškom sudu na Menhetnu upravo je počelo saslušanje svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

"Madurova žena ima prelom i teške modrice"

Madurov advokat Polak kaže da je Maduro šef suverene države i da ima pravo na privilegije i imunitet te funkcije. Polak je napomenuo sudiji da „postoje neki zdravstveni i medicinski problemi“ za Madura „kojima će biti potrebna pažnja“.

Mark Doneli je rekao da je Flores zadobila „značajne povrede tokom otmice“.

Nagovestio je da možda ima prelom ili teške modrice na rebrima i da će joj biti potrebna fizička procena.

Saslušanje je završeno.

Sledeće saslušanje održaće se 17. marta u 11 časova.

"Ne traže puštanje na slobodu sada"

Sudija je rekao Maduru i njegovoj supruzi da imaju pravo da razgovaraju sa konzulatom Venecuele, a potom je rekao tužiocima da otkriju uobičajena otkrića u slučaju advokatima odbrane.

- Razumeo sam i vodim beleške. Želeo bih da zamolim da se moje beleške poštuju i da mi se dozvoli da ih zadržim - rekao je Maduro kada su ga pitali da li je mogao da prati postupak.

I Maduro i njegova supruga nose tamne zatvorske uniforme. Jedno sedište ih deli.

- Gospodin Maduro trenutno ne traži puštanje na slobodu - rekao je njegov advokat sudiji o kauciji. Advokat Floresove je takođe rekao da ona sada neće tražiti kauciju. Njihovi advokati su rekli da će zahtev podneti kasnije.

I supruga se izjasnila da nije kriva

Helerštajn sada traži od Silije Flores da ustane i potvrdi svoj identitet. Flores je potvrdila svoj identitet i rekla: „Ja sam prva dama Republike Venecuele.“

Flores je potvrdila da je razgovarala sa svojim advokatom o optužnici i da je čula rezime optužnice od sudije.

Odrekla se formalnog čitanja optužnice tokom postupka i izjasnila se da nije kriva.

„Nisam kriva, potpuno sam nevina“, rekla je Flores sudiji.

Sudija sada govori Maduru i njegovoj supruzi da imaju pravo da razgovaraju sa konzulatom Venecuele. Oba optužena su tražila tu posetu.

Maduro se izjasnio da nije kriv i rekao sudu: „Ja sam pristojan čovek“

Nikolas Maduro je upravo ušao u sud i rukuje se sa svojim advokatima.

Nosi narandžastu košulju i plavu gornju majicu, bež pantalone i narandžaste papuče. Takođe ima slušalice kako bi mogao da čuje prevod.

Njegova supruga, Silija Flores, sedi dva mesta dalje, noseći sličnu zatvorsku odeću.

Sudija je takođe ušao.

Postupak je sada počeo u sudnici Danijela Patrika Mojnihana na Menhetnu.

Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prvi put se pojavljuju pred saveznim sudom kako bi se suočili sa optužbama za narkoterorizam.

Optužbe sa kojima se suočava bračni parEvo podsetnika na optužbe sa kojima se suočavaju:

- Zavera za narkoterorizam

- Zavera za uvoz kokaina

- Posedovanje mitraljeza i razornih naprava

- Zavera za posedovanje mitraljeza i razornih naprava

Maduro se izjasnio da nije kriv i rekao sudu: „Ja sam pristojan čovek“Sudija Helerštajn je zamolio Madura da potvrdi svoj identitet. Ustajući, Maduro je odgovorio na španskom, potvrđujući svoje ime i rekavši da je predsednik Venecuele.

„Biće vremena i mesta da se sve ovo razmotri“, rekao je sudija.„U ovom trenutku želim da znam samo jednu stvar: Da li ste vi Nikolas Maduro?“, upitao je sudija. Maduro je potvrdio da je to njegovo ime.

Pre toga, Maduro je nastavio da objašnjava na španskom. Prevodilac je u njegovo ime, između ostalog, rekao: „Uhvaćen sam u svom domu u Karakasu, Venecuela.“

Sudija obaveštava Madura o njegovim pravima.

„Sve što kažete može biti upotrebljeno protiv vas“, rekao je sudija.

Helerštajn je pitao da li Maduro želi da iskoristi svoje pravo da se optužnica pročita na sudu.

Maduro je, preko prevodioca, rekao: „Prvi put je imam u rukama.“ Takođe je rekao da bi je radije sam pročitao.„Nevin sam, nisam kriv. Ja sam pristojan čovek“, rekao je Maduro sudiji.„Ja sam pristojan čovek“, rekao je Maduro.

Poznato ko zastupa Madura i njegovu suprugu

Nikolasa Madura danas na sudu zastupa Beri Polak, iskusni američki advokat za krivično pravo koji trenutno zastupa Džulijana Asanža i bio je uključen u sporazum o priznanju krivice za njegovo puštanje na slobodu prošlog leta.

Madurovu suprugu, Siliju Flores, zastupa Mark Doneli, advokat za kriminalna pitanja sa sedištem u Hjustonu i bivši tužilac Ministarstva pravde SAD, čija biografija pokazuje da govori španski.

