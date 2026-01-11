MISTERIOZNI VIRUS OD LJUDI PRAVI ZOMBIJE! Kreće sa temperaturom, a kada se pojavi OVAJ simptom - ljudi padaju kao pokošeni - Preko 30 SMRTNIH SLUČAJEVA u samo nekoliko dana, među njima najviše DECA

Kubu je zahvatila najteža zdravstvena kriza u poslednjih nekoliko decenija, dok se ostrvo bori sa kombinacijom opasnih virusa, urušenim zdravstvenim sistemom i sve glasnijim optužbama da vlast prikriva stvarni broj zaraženih i umrlih.

Zvanično, od 17. decembra prijavljena su 52 smrtna slučaja i više od 38.000 sumnjivih infekcija, ali mnogi Kubanci tvrde da su stvarne brojke višestruko veće. Bolest se među stanovništvom naziva jednostavno - virus, jer većina obolelih nikada ne dobije preciznu dijagnozu.

Britanski medicinski žurnal opisao je situaciju kao "najozbiljniju epidemiju na Kubi poslednjih decenija", dok nezavisni izvori tvrde da je čak trećina stanovništva već zaražena.

Ispovesti iz Havane: "Ne mogu da držim ni čašu vode"

Mercedes Interijan (57) iz havanskog naselja El Sero više ne može da hoda bez oslonca. Nekada snažna žena danas se oslanja na metlu kao na štap.

- Postali smo pogrbljen narod koji grebe po dnu samo da nešto pojede. Ovo utrne prste, zglobove, kolena… mi smo vojska zombija - kaže ona, jedva dišući.

Kod nje su prošli groznica, povraćanje i dijareja, ali su ostale trajna ukočenost, bolovi i slabost. I ona, kao i hiljade drugih, ne zna tačno od čega je bolovala.

Kako izgleda bolest koju svi imaju, a niko ne zna šta je

Prvo dolaze visoke temperature, zatim osip, ljuštenje kože, povraćanje i dijareja. Ruke i kolena otiču, ljudi jedva stoje na nogama, a mnogi nikada ne povrate normalan hod.

- Po načinu na koji neko vuče nogu, znate da je preležao epidemiju - kažu stanovnici.

U svakom kraju, svakog jutra, čuje se isto:

- Boli me ovde, boli me tamo, danas sam malo bolje - juče nisam mogla da ustanem iz kreveta.

Kombinovani arbovirus: više bolesti u jednom telu

Stručnjaci govore o "kombinovanom arbovirusu" - istovremenoj infekciji sa više virusa koje prenose komarci, ali i respiratornim infekcijama.

U kombinaciji se pojavljuju:

- denga

- čikungunja

- oropuče virus

- H1N1 grip

- respiratorni sincicijalni virus

- kovid-19

Prema podacima Ministarstva zdravlja Kube, u jednoj sedmici prijavljeno je 5.717 novih slučajeva čikungunje, a bolest je aktivna u svih 14 provincija i 113 opština.

Među žrtvama su i deca!

Početkom decembra vlasti su bile prinuđene da priznaju 33 smrtna slučaja u samo nekoliko dana, među kojima je čak 21 dete.

- Umiru bebe stare mesec dana, deca od dve do četiri godine. Povraćanje i dijareja ih dehidriraju, a u bolnicu stižu već u kolapsu - rekao je zdravstveni radnik iz Instituta za hematologiju i imunologiju u Havani, pod uslovom anonimnosti.

Optužbe za prikrivanje

Manuel Kuesta Morua, istaknuti borac za ljudska prava iz Havane, tvrdi da je epidemija počela u Matanzasu pre pet meseci, ali da su vlasti mesecima ćutale.

- Smrti se vode kao srčani udar, dijabetes, hipertenzija, sve osim virusa - kaže on.

Medicinska sestra koja je prva digla uzbunu u bolnici u Matanzasu - otpuštena je i ućutkana.

Jedan od slučajeva je i 81-godišnja majka Aleksandra Ernandeza, koja je umrla nakon sumnje na čikungunju. Na umrlici je pisalo: "prirodna smrt". Obdukcija nije urađena.

Zvanična verzija: "Ništa novo, ništa nepoznato"

Ministar zdravlja Hose Anhel Portal Miranda odbacuje optužbe:

- Ovo nisu nove, retke niti nepoznate bolesti - rekao je u oktobru.

Dodao je: "Niko ne može da sakrije epidemiju ili mrtve."

Ipak, tri meseca nakon početka masovnog širenja, vlast je tek tada priznala epidemiju, ali bez proglašenja vanrednog stanja.

Bolnice pune, lekova nema

U zemlji u kojoj nedostaje više od 70 odsto lekova, ljudi se leče biljkama i improvizacijom.

Mercedes kuva vodu sa origanom, belim lukom i karanfilićem.

- Ne znamo kako da se borimo. Pošalju te kući da ležiš. Ne znamo ni šta zapravo imamo - kazala je ona.

Medicinske sestre priznaju da nema reagensa za dijagnostiku, da se testovi bacaju i da se pacijentima upisuje: "nespecifični febrilni sindrom".

Savršena oluja: Glad, smeće i komarci

Epidemiji su pogodovali:

- poplave i tropske kiše

- planine smeća zbog kolapsa komunalnih službi

- nedostatak insekticida

- česti nestanci struje

- nema goriva za zaprašivanje

- nedostatak vode i osnovne higijene

Stopa infestacije komarcima dostigla je alarmantnih 0,89 odsto, što stručnjaci smatraju gotovo nekontrolisanim stanjem.

Ni lekari nisu pošteđeni

U poslednje tri godine:

70.000 zdravstvenih radnika napustilo je posaoviše od 30.000 lekara je emigriralo

- Radimo sa gotovo ni sa čim - kaže medicinska sestra iz Matanzasa, koja i sama boluje i trpi bolove koji će, kako kaže, trajati još najmanje godinu dana.

Prošlog meseca osam klinika je zatvoreno jer su svi zaposleni bili zaraženi.

Međunarodni alarm, ali bez širenja na Evropu

Kanada je uvela zdravstvene preglede i karantin do sedam dana za povratnike sa Kube.

Španija je još u decembru savetovala građanima da ne putuju na ostrvo zbog „ozbiljne epidemije“.

Na Floridi je potvrđeno 149 slučajeva među putnicima sa Kube, a CDC upozorava da je potrebna hitna pažnja.

Za sada, nema dokaza da se virus proširio na Evropu.

Autor: Iva Besarabić