POTPUNI HAOS: Internet ugašen, bankarski sistem u Iranu prestao da funkcioniše

Kompanije iz Velike Britanije, koja privatnim licima i organizacijama omogućava prenos novca u Iran, obustavila je sve operacije zbog prekida interneta. Direktor kompanije objasnio je za BBC da ne može da stupi u kontakt sa svojim timovima koji se nalaze u Iranu.

Direktor je zatražio da se njegovo ime ne objavljuje kako ne bi ugrozio svoje klijente.

- Čak ni interni serveri u Iranu ne rade - rekao je on.

- Gašenje je toliko ozbiljno da čak ni bankarski sistem ne funkcioniše. Dodao je da je ova usluga ključna za prenos novca u lične i humanitarne svrhe.

- Juče smo dobili upit od Crvenog krsta. Tražili su da im dostavimo gotovinu u njihovu kancelariju u Teheranu, ali bukvalno ništa ne možemo da uradimo - kazao je.

