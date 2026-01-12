Evropa zaleđena, temperatura pala na -42! Kijev se ledi na -20, SNEG stigao i do grčkih ostrva u Egejskom moru

Evropa se od početka godine bori sa ledenim talasom. Sneg i led okovali su veći deo Evrope, a temperature su opale znatno ispod proseka. Jezgro ledenog vazduha nalazi se na severu i severoistoku Skandinavije i iznad Laponije gde je temperatura opala -42°C.

Brutalno hladno je je širom centralne, istočne i jugoistočne Evrope, a ledena vazdušna masa prodrla je sve do našeg područja i dalje na jug do Mediterana, a na zapad do Alpa.

Mnogi predeli okovami su snegom i ledom.

Palo je i više od 30 cm snega, a ledeni severni vetrovi dodatno povećavaju osećaj hladnoće.

I dok temperature širom Skandinavije i severa Rusije padaju ispod -30, od Nemačke i Poljske do Panonske nizije i Balkana spuštaju se i do -20.

Led i sneg okovali su Ukrajinu, temperature u gradovima na severu i zapadu su od -20 do -10, a i u samom Kijevu su niže od -15 stepeni.

Ledena vazdušna masa prodrla je sve do severne i istočne obale Crnog mora, uz temperature i do -10.

Istovremeno, topla vazdušna masa u obliku jezika je sa Crnog mora u prednjem delu ciklona dospela do juga i jugozapada Rusije i istoka Ukrajine, uz temperature i do 10 stepeni, da bi potom odmicanjem ciklona dalje na istok one pale na -10.

Jedan deo malo toplijeg vazduha dospeo je i do Moskve, a bio je praćen jakom snežnom olujom, pri čemu ima i više od pola metra snega.

Tokom noći preko Grčke i Egejskog mora premeštao se snažan ciklon, koji je doneo kišu i sneg, ali i zahlađenje. Temperature su na severu Grčke opale na -10, u Solunu na 0°C, a toplije je samo na jugu Grčke, do 10 stepeni.

U ovom času sneg je čak zahvatio Halkidiki i mnoga ostrva u Egejskom moru, pri čemu je padao i na Skijatosu. Na pojedinim ostrvima palo je čak 20 cm snega.

Talas hladnog vremena sa obilnim snegom sada se premešta ka Turskoj, dok će jug zemlje i istok Mediterana pogoditi snažne grmljavinske oluje.

I dok se veći deo Evrope suočava sa ledenim vazduhom, vrlo topla vazdušna masa sa Atlantika sve od Portugalije i severa Španije preko Francuke do Velike Britanije uslovljava temperature preko 10, ponegde u preko 15 stepeni, a deo ove toplije vazdušne mase sada se širi na istok prema centralnoj Evropi i već je doneo otopljenje zapadu Nemačke.

Ledeno je i u Srbiji, jutros je mereno -17, a pred nama je ledeni dan. Već od sutra preko dana otopljenje.

Autor: A.A.