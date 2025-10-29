PRED NAMA PRAVI MIHOLJSKI DAN! Posle hladnog jutra, temperatura raste! Ponegde i do 22 stepena

U sredu jutro vrlo hladno, ponegde slab prizmeni mraz u centralnoj i južnoj Srbiji. Tokom dana sunčano sa bržim porastom dnevne temperature i znatno toplije nego u utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 18°C do 21°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 6°C do 13°C.

Beograd: U sredu jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura u centru grada 8°C, na obodu grada oko 3°C, a maksimalna dnevna do 21°C. Uveče vedro i 13°C u 22h.

Niš: U sredu jutro vrlo hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Minimalna temperatura 3°C, maksimalna do 20°C. Uveče vedro i hladno.

VOJVODINA: U sredu jutro vrlo hladno, a tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 7°C, a maksimalna od 19°C do 21°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Novi Sad: U sredu jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u utorak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 5°C, a maksimalna dnevna do 20°C. Uveče vedro i 11°C u 22h.

Vreme prekosutra: U četvrtak nakon hladnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi i znatno toplije od proseka za ovo doba godine. Očekuje se mala ili umerena oblačnost koja se širi sa zapada ka istoku. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 10°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U petak duži sunčani periodi uz malo oblaka i znatno toplije od proseka. Maksimalne dnevne temperature će prelaziti20°C. Toplo vreme se zadržava i tokom vikenda uz pretežno sunčano vreme i temperaturu do 25°C. U ponedeljak je moguće naoblačenje sa prolaznom ikšom i padom temperature.

Autor: D.Bošković