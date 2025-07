JUČE LETO, DANAS JESEN! Neverovatna promena vremena u samo nekoliko sati - Kuvali smo se na 43+, a ovog jutra DRUGA PRIČA!

U nedelju se širi osveženje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom od severa ka jugu Srbije. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom i kratkotrajnim olujnim vetrom. Na jugu Srbije biće vruće u prvom delu dana. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 25°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče kiša i pljuskovi na istoku i jugu Srbije. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

Beograd: U nedelju svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Niš: U nedelju dolazi do postepenog osveženja sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom popodne. Moguće su i lokalne nepogode. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 33°C, popodne u padu. Uveče pljuskovi.

VOJVODINA: U nedelju svežije sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severoistočni, u zoni pljuskova ponegde olujni na kratko. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 18°C do 22°C, a maksimalna od 25°C na severu do 27°C na jugu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

Novi Sad: U nedelju svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna oko 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 21°C.

Vreme prekosutra: U ponedeljak malo svežije od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Popodne je moguća kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Toplije će biti na jugu Srbije, a svežije na severu. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 31°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kiša i mogući pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Prva četiri dana iduće sedmice u svim krajevima svežije od proseka i prijatno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Krajem sedmice suvo i toplije.



