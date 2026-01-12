PRELEPA FITNES INSTRUKTORKA BRUTALNO UBIJENA U BUDIMPEŠTI: Policija zatekla stravičan prizor u stanu

Prelepa fitnes instruktorka M. D. (29) ubijena je u Budimpešti, a policija je uhapsila E. G. (33) zbog sumnje da je M. D. zadao smrtonosne ubode nožem nakon što su imali intimni odnos u stanu.

Beživotno telo fitnes instruktorke pronađeno je u utorak u jednom stanu u luksuznom kompleksu u Budimpešti nakon što su prijatelji prijavili da već neko vreme ne mogu da stupe u kontakt sa njom.

Kako pišu lokalni mediji, M. D. je imala širok krug prijatelja, učestvovala je na više domaćih fitnes takmičenja, a na TikToku je za svoje pratioce snimala kratke, duhovite video-snimke.

Prema rečima poznanika, veliki broj muškaraca je pokušavao da osvoji njenu naklonost, što je, kako se navodi, na kraju dovelo do njene smrti. Prema pisanju Blika, E. G. koji se sumnjiči za zločin je poznavao M. D. od ranije, iako se nisu blisko družili.

Policija je u utorak popodne primila prijavu da prijatelji već dva dana ne mogu da stupe u kontakt sa M. D. Ulazna vrata stana u luksuznom kompleksu otvorili su pripadnici službe za vanredne situacije, a unutra su pronašli 29-godišnju ženu kako leži u lokvi krvi. Pokrenuta je potraga za ubicom, a nekoliko sati kasnije, oko jedan sat posle ponoći, lisice su mu stavljene na ruke u njegovom domu u XIX okrugu.

Tridesettrogodišnji E. G. na saslušanju nije ništa negirao. Prema saznanjima lokalnih medija, on se sumnjiči da je M. D. zadao više desetina ubodnih rana. Prema mišljenju veštaka, muškarac je ubio M. D. nakon seksualnog odnosa.

Da li je u pitanju bio odnos uz pristanak ili silovanje ustanoviće istraga.

Ljudi koji su poznavali ubijenu M. D. ne mogu da dođu sebi od šoka.

"Fitnes joj je bio sve... Uvek je stručno i disciplinovano odmeravala obroke kako bi joj dijeta i figura bili savršeni. To se i videlo na njenom telu, čije je oblikovanje zahtevalo zaista ogromnu količinu treninga. Ranije je trenirala i u rodnom gradu, gde je sa njom radio njen prijatelj, lični trener koji je inače policajac, ali su se kasnije razišli. Nekada je radila u samouslužnom restoranu, ali se pre dve godine preselila u Budimpeštu...", ispričao je za Blik jedan od bliskih poznanika M. D.

Mediji navode da je zločin počinjen najverovatnije iz koristoljublja. Naime, sumnja se da je E. G. nakon ubistva pretumbao ceo stan iz kojeg je odneo novac, ali i vredne predmete. Navodno je novcem planirao da kupi vatreno oružje.



Autor: Iva Besarabić