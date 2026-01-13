RONJENJE KRENULO PO ZLU Ajkula ščepala devojku za nogu i divljački joj zarila zube, kamera sve snimila

Dramatična scena je zabeležena u Brazilu, a u centru pažnje je turistkinja Tajana Dalazen (36) koju je napala ajkula iz porodice Ginglymostoma cirratum.

Tokom ronjenja, otkriva snimak, devojka se nalazila u blizini više morskih predatora, nakon čega se jedan zaleteo ka njoj i ugrizao je za nogu.

Vodič udario predatora

Ajkula je povukla devojku, dok se ona panično borila i pokušavala da se oslobodi. Turistički vodič je zatim udario predatora i naterao ga da se povuče.

Nakon napada, Tajana je opisala trenutke užasa. Kaže da je osećala kako ajkula trese glavu, pošto ju je ščepala za nogu, prenosi Daily Mail.

Ona je ronila zajedno sa dve prijateljice i u društvu vodiča. Pošto je izašla iz vode, prijateljica, inače dermatolog, očistila joj je ranu, a zatim je prevezena u bolnicu.

Nadležni pokrenuli istragu

Objavljene fotografije pokazuju brojne rane na nozi, ali je Tajana umirila prijatelje i porodicu navodeći da se dobro oseća. Dodaje da će joj ostati ožiljak, ali da nema problem s time.

Incident se dogodio na lokaciji koju su ekolozi ranije označili kao “rizičnu”, a zbog neregularnog hranjenja morskih stvorenja. Oni su upozorili da bi to moglo dovesti do promene ponašanja ajkula.

Nadležni su pokrenuli istragu i istakli da je hranjenje morskih stvorenja strogo zabranjeno, u okviru zaštićenog područja, kao i da neprimerena interakcija s morskim svetom može značajno povećati opasnost od napada.

Autor: A.A.