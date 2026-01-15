Tramp: Imao sam sjajan razgovor sa vršiocem dužnosti predsednika Venecuele

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodriges obavili su telefonski razgovor koji su oboje pozitivno ocenili.

Tramp je izjavio da je imao sjajan razgovor sa Delsi Rodrigez i da je ona izuzetna osoba.

On je kazao da je ona neko sa kim SAD veoma dobro sarađuju, prenosi En-Bi-Si njuz.

"Razgovarao sam s njom, imali smo telefonski razgovor, dug razgovor, pričali smo o mnogo stvari i mislim da se veoma dobro slažemo sa Venecuelom", istakao je Tramp.

Rodrigez je izjavila da je imala dug, produktivan i pristojan telefonski razgovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, tokom kojeg su razgovarali o bilateralnoj agendi na dobrobit obe zemlje, preneo je Rojters.

Rodrigez je od 2018. godine obavljala funkciju potpredsednice Venecuele u administraciji predsednika Nikolasa Madura koga su zajedno sa suprugom Silijom Flores uhapsile SAD.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gde se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.

Autor: Marija Radić