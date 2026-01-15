TRAMP ZAPRETIO SLANJEM VOJSKE U MINESOTU! Haos u američkom dvorištu, nasilni protesti protiv ICE ne prestaju! Traži se opoziv Kristi Noem! (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

TRAMP ZAPRETIO SLANJEM VOJSKE U MINESOTU! Haos u američkom dvorištu, nasilni protesti protiv ICE ne prestaju! Traži se opoziv Kristi Noem!

Posle najnovije pucnjave od strane agenata ICE-a u Mineapolisu, protesti postaju sve žešći i nasilniji, kao i odgovor na njih, a Tramp razmatra slanje trupa!

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u četvrtak da će aktivirati Zakon o pobuni kako bi rasporedio vojne snage u Minesotiposle višednevnih besnih protesta zbog porasta broja imigracionih agenata na ulicama Mineapolisa.

Tramp, republikanac, ismevao je demokratske lidere države, a somalsku zajednicu u tom području nazvao je "smećem".

- Ako korumpirani političari Minesote ne poštuju zakon i ne zaustave profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju rodoljube ICE-a, koji samo pokušavaju da rade svoj posao, pokrenuću ZAKON O POBUNI - napisao je Tramp na društvenim mrežama, koristeći akronim za Agenciju za imigraciju i carine.

Već je na područje Mineapolisa poslao gotovo 3.000 naoružanih saveznih policajaca u maskirnoj opremi vojnog stila i pod maskama koje im skrivaju lica.

Često su dočekivani glasnim i ljutitim protestima stanovnika, od kojih neki protestuju zviždanjem i udaranjem u šerpe. Bes stanovnika produbio se nakon što je agent ICE pucao u glavu i ubio Rene Gud, američku državljanku, u njenom automobilu pre osam dana, a protesti su se proširili i na druge gradove.

Trampova najnovija pretnja stigla je nekoliko sati nakon što je imigracioni službenik pucao i ranio Venecuelanca za kojeg su rekli da je bežao od saobraćajne kontrole u Mineapolisu.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), koje nadzire Trampovu represiju protiv imigracije, izjavilo je da su tokom incidenta u sredu dve osobe napale saveznog policajca metlom i lopatom za sneg dok se rvao s Venecuelancem, za kojeg je DHS rekao da je ilegalno u SAD. Rojters nije uspeo da proveri izjavu koju je dao DHS.

Zakon o pobuni iz 1807. omogućuje predsedniku da rasporedi vojsku ili da vojnike Nacionalne garde neke države stavi pod direktnu komandu savezne vlade kako bi ugušio pobunu, što je razlika u odnosu na zakone koji zabranjuju korišćenje vojske u civilnom ili krivičnom sprovođenju zakona.

Korišćen je 30 puta u američkoj istoriji, prema Brenan centru za pravosuđe Univerziteta u Njujorku. Vrhovni sud presudio je da samo predsednik može da utvrdi da li su ispunjeni uslovi zakona.

Trampovi agresivni potezi u Minesoti podelili su njegove pristalice - 59 odsto republikanaca podržava politiku koja daje prioritet hapšenjima što ih sprovode imigracioni službenici čak i ako ljudima nanose povrede, dok je 39 odsto reklo da bi službenici trebalo da se usredsrede na smanjenje štete za ljude čak i ako to znači manje hapšenja, prema istraživanju Rojtersa/Ipsosa objavljenom u četvrtak.

U međuvremenu, sve više demokrata nakon ubistva u Predstavničkom domu Kongresa potpisuje formalne optužbe protiv ministarke domovinske sigurnosti Kristi Noem, kojima se javni zvaničnik optužuje za ozbiljno kršenje dužnosti u cilju opoziva, nakon ubistva Gud.

Za sada je potpis dalo njih 70, nakon što je u sredu kongresmenka Robin Keli iz Ilinoisa formalno podnela zahtev za opoziv Noem. Tačke optužbi su opstrukcija Kongresa, kršenje javnog poverenja i samovolja.

ICE deluje pod nadležnošću Ministarstva domovinske sigurnosti, kako prenosi Newsweek.

Autor: A.A.

