RAT ZA GRENLAND: Četiri scenarija od kojih drhti Evropa! Tramp ne odustaje, a četvrta opcija krije JEZIVU NAMERU Amerike prema Rusiji!

Posle neuspešnog sastanka u Vašingtonu, postalo je jasno: odnosi Danske i SAD su na najnižoj tački, a sudbina najvećeg ostrva na svetu visi o koncu.

Dok Donald Tramp otvoreno sanja o američkoj zastavi na Grenlandu, analitičari upozoravaju da se iza kulisa sprema plan koji bi mogao da zapali Arktik!

Sastanak koji je trebalo da smiri tenzije prošao je u senci pretnji o "nasilnoj aneksiji", a iako je formirana radna grupa, jedini zaključak je – da se niko ni sa kim ne slaže. Portal "Dojče vele" analizira četiri scenarija koji su trenutno na stolu u Beloj kući.

SCENARIO 1: Vojni desant i pad NATO pakta?

Donald Tramp ovu varijantu ne vadi iz usta. Iako Amerika već ima bazu "Pitufik" sa oko 200 vojnika, Pentagon već razrađuje planove za masovnu operaciju uz pomoć Druge flote. Ipak, postoji ogroman problem: napad na Grenland bio bi napad na Dansku, članicu NATO. To bi značilo da američki generali moraju da vode rat protiv sopstvene alijanse, što bi, prema rečima danske premijerke Mete Frederiksen, značilo totalni kraj NATO pakta.

SCENARIO 2: Kupovina "na rate" – 100.000 dolara po glavi stanovnika!

Vašington je još posle Drugog svetskog rata nudio zlato za ostrvo, ali Tramp sada ide korak dalje. Prema nekim izveštajima, razmatra se ponuda od 10.000 do 100.000 dolara svakom stanovniku Grenlanda samo da pristanu na priključenje SAD. Kopenhagen i glavni grad Nuk su ove ponude nazvali uvredom, poručivši Trampu: "Grenlandska duša nije na prodaju!"

SCENARIO 3: Referendum i "Zabijanje klina"

Amerika pokušava da podstakne antidansko raspoloženje na ostrvu kako bi Grenlanđani sami izglasali nezavisnost, a potom "dobrovoljno" ušetali u zagrljaj SAD. Ipak, plan im propada – istraživanja pokazuju da je čak 85 odsto stanovnika protiv Amerike. Umesto da ih odvoji, Tramp je svojim pritiskom Grenland samo još više približio Danskoj i EU.

SCENARIO 4: Arktički zid protiv Rusije (PRAVI CILJ)

Ovaj scenario je najizgledniji i najopasniji. Umesto kupovine ili napada, SAD planiraju masovno vojno jačanje Arktika. Pod izgovorom "kineske i ruske pretnje", Amerika želi da pretvori Grenland u neprobojni štit.

Upravo ovde leži pravi cilj: potpuna kontrola severnog puta i blokada ruske flote. Dok nemački Bundesver i druge članice NATO šalju izviđačke misije da "pomognu" Danskoj, jasno je da se na ledenom ostrvu sprema teren za direktno odmeravanje snaga sa Moskvom. Da li je Grenland samo figura na šahovskoj tabli u pripremi za sukob svetskih razmera?

Autor: Dalibor Stankov